Trupul lui Gheorghe Moldovan, arbitrul care și-a luat viața după divorț, a fost dus acasă. Familia se pregătește de înmormântare

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Gheorghe Moldovan a ajuns în Telenești, după ce fostul arbitru și antrenor de fotbal și-a pus capăt zilelor la doar 30 de ani. Când va avea loc înmormântarea acestuia?

Luni, 28 septembrie, Gheorghe Moldovan, cunoscut arbitru și antrenor de fotbal din Republica Moldova, și-a pus capăt zilelor după ce soția sa i-a spus că vrea să se despartă. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar înainte de a se împușca cu un pistol pe care îl deținea legal, acesta s-a filmat în timp ce transmitea un mesaj de adio, pe care ulterior l-a încărcat pe o rețea de socializare.

Miercuri, 29 septembrie, sicriul cu trupul cu trupul neînsuflețit al arbitrului a ajuns acasă, unde familia se pregătește de cea mai grea zi. Dima, fratele lui Gheorghe Moldovan, a anunțat public informații despre înmormântare. Fostul arbitru va fi condus pe ultimul drum joi, 1 octombrie, începând cu ora 12:00, în localitatea Țânțăreni, raionul Telenești din Republica Moldova.

Gheorghe Moldovan: „Din cauza soției mele mi-am pus capăt zilelor”

Gheorghe Moldovan a fost căsătorit cu Irina Moldovan, alături de care avea trei copii. Relația celor doi s-ar fi deteriorat în ultima perioadă, motiv pentru care femeia și-a exprimat dorința de a se separa de soțul ei. Se pare că arbitrul nu ar fi acceptat gândul unui divorț și și-a pus capăt zilelor chiar în locuința soției sale – vezi AICI mesajul de ADIO.

Pe lângă viața de familie pe care o împărțeau, Gheorghe și Irina Moldovan erau uniți prin aceeași pasiune pentru sport. De altfel, Irina își dorea să urmeze o carieră în arbitraj, fiind îndrumată în această direcție de soțul ei, care activa atât ca arbitru, cât și ca antrenor de fotbal. Gheorghe Moldovan avea 30 de ani, activa în arbitrajul de fotbal și a deservit meciuri din Liga 1 și Liga 2, atât în calitate de arbitru principal, cât și de arbitru asistent. Înainte să își curme viața, ca o ultimă dorință, antrenorul de fotbal i-a cerut soției sale să aibă grijă de cele trei fetițe ale lor.

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Ea este Irina, femeia pentru care arbitrul și-a luat viața. Mândru de ea că îi pășea pe urme, Gheorghe Moldovan avea doar cuvinte de laudă despre mama copiiilor săi