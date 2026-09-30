Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre viața fără Dani Oțil: „Nu vreau să mă plâng, dar e greu”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil
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Gabriela Prisăcariu pare să fi ajuns la capătul puterilor fără Dani Oțil! Prezentatorul este plecat în Malta cu filmările pentru „Power Couple”, iar acasă blondina încearcă să țină toate lucrurile sub control. Ea a recunoscut că lipsa soțului începe să se simtă din ce în ce mai apăsător.

În timp ce Dani Oțil este în Malta pentru sezonul 4 al emisiunii „Power Couple”, Gabriela a rămas acasă cu Tiago și cu toată rutina care vine la pachet cu viața de mamă.

Gabriela Prisăcaru, la capătul puterilor fără Dani Oțil

Părinții ei îi sunt alături și o ajută, însă nici măcar sprijinul lor nu poate acoperi golul lăsat de soț. Gabriela a recunoscut fără ocolișuri că îi este greu, mai ales pentru că, atunci când Dani lipsește, toate responsabilitățile se simt altfel.

„Trebuie să recunosc că îmi este greu fără Dani. Nu vreau să mă plâng, pentru că știu că sunt foarte multe mame care se descurcă, pentru că, până la urmă, nu ai ce să faci, trebuie să te descurci și, din fericire, eu îi am pe părinții mei care mă mai ajută, dar e greu, e greu fără tată”, a spus Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

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Nu este, așadar, vorba că nu poate să se descurce. Poate. Numai că una este să le faci pe toate cu soțul lângă tine și alta este să te trezești singură în mijlocul întregii nebunii de acasă.

Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu. Sursa foto Instagram

Gabriela și-a pus programul în jurul lui Tiago și a spus că nu vrea să piardă nicio clipă alături de băiețelul ei.

Încearcă să petreacă cât mai mult timp cu Tiago

În loc să-l lase la grădiniță până târziu pentru a-și face mai mult timp pentru ea, preferă să meargă după el mai devreme. Motivul este simplu: copilul adoarme repede, iar ea vrea să profite cât poate de orele în care îl are aproape.

„Ziua mea începe undeva la ora 10:00, după ce îl las pe Tiago la grădi și reușesc să mă întorc în oraș și se termină la ora 15:00, când plec spre grădiniță să îl iau. Nici nu vreau să îl las până la 17:00 la grădiniță că nu mai apuc să petrec foarte mult timp cu el, adoarme devreme (…) Vreau să profit cât mai mult și să am cât mai mult timp cu el”, a mai spus soția lui Dani Oțil.

Programul este, practic, croit la minut. Câteva ore dimineața, fuga după copil, apoi din nou totul se învârte în jurul familiei.

Faptul că părinții ei sunt acolo contează enorm, dar Gabriela a recunoscut că tot îi lipsește omul cu care împarte, în mod normal, toată povestea asta.

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