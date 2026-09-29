Arhiva de aur CANCAN. 15 ani de la sărutul care a uluit România. Adelina Pestrițu și Gabi Bădălău, surprinși într-un moment pasional

Arhiva de aur CANCAN. 15 ani de la sărutul care a uluit România. Adelina Pestrițu și Gabi Bădălău, surprinși într-un moment pasional
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29.09.2011, CANCAN.RO detona bomba momentului și vă prezenta primele imagini în exclusivitate cu Adelina Pestrițu ( proaspăt divorțată de Liviu Vârciu) și Gabi Bădălău (proaspăt înșelat de Ramona Gabor cu milionarul bulgar Chavdar Alexandrov). Cei doi își lingeau rănile unul altuia în mașină, iar noi reușeam să prindem momentele tandre și să vi le prezentăm în exclusivitate. Imaginile au făcut înconjurul internetului, presei și televiziunii, iar noi vă reîmprospătăm memoria cu acestea. Am răsfoit ahiva noastră de aur și vă prezentăm imaginile care și acum, după fix 15 ani, sunt la fel de savuroase. 

Gabi Bădălău a fost mereu un suflet rătăcitor în căutarea iubirii. Multe frumuseți autohotone i-au picat în mreje, iar printre ele s-a numărat și Adelina Pestrițu ( acum femeie căsătorită, mamă și prezentatoare la Pro TV). La acea vreme, bruneta era proaspăt divorțată de Liviu Vârciu, primul ei soț și bărbatul care a făcut-o celebră, astfel că paparazzii abia așteptau să vadă cine va fi bărbatul care o va cuceri. Și, cum noi aveam radarele întinse peste tot, CANCAN.RO vă prezenta imaginile bombă cu ea și fiul lui Niculae Bădălău în tandrețuri în mașina milionarului.

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Articolul din 2011 cu întâlnirea dintre Adelina Pestrițu și Gabi Bădălău

Dezamăgit că a fost înșelat de Ramona Gabor cu milionarul Chavdar Alexandrov, Gabi Bădălău n-a stat să plângă în pumni, ci a ieșit imediat la atac, reorientându-se către o altă frumusețe autohtonă. Adelina Pestritu nu numai că i-a picat cu tronc, ba chiar i-a și răspuns la avansuri, tânărul reușind să o „vindece” instant de depresia cauzată de cele opt luni de singurătate, în care niciun bărbat nu a reușit să-i intre în gratii. Drumurile celor doi nu s-au mai intersectat până acum, însă de câteva zile au devenit de nedespărțit, prinși în focul pasiunii.

Adelina Pestrițu și Gabi Bădălău au avut o scurtă relație în 2011

Adelina Pestrițu și Gabi Bădălău au avut o scurtă relație în 2011

Cu toate acestea, Adelina și Gabi au fost precauți și au preferat să se întâlnească pe ascuns, special că să nu-și dea de gol povestea de dragoste. Numai că, pe fază, paparazzii CANCAN.RO i-au fotografiat în toiul nopții de duminică spre luni, la ora 02.00, când Gabi, ca un adevărat gentleman, s-a dus să-și ia iubita de la un eveniment care a avut loc la un mall situat în cartierul Berceni. Toată numai un zâmbet, Adelina și-a sărutat cu patos noul iubit în momentul în care s-au urcat în mașină, apoi, împreună, și-au continuat drumurile prin Capitală, făcând întâi o mîcă „escală” la o terasă din Herăstrău. N-au stat foarte mult, apoi s-au îndreptat spre cartierul Vitan, acolo unde locuiește bruneta.

29.09.2011

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