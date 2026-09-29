„Am simțit că sunt nemuritor”. Magician celebru, dezvăluiri despre cel mai important Crăciun din viața sa

„Am simțit că sunt nemuritor”. Magician celebru, dezvăluiri despre cel mai important Crăciun din viața sa
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Unul dintre cei mai cunoscuți magicieni din România, Costin Teodorescu aka Teo Magic Show, face dezvăluiri în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, cu câteva luni înainte de a deveni tată. Acum 3 ani și-a întâlnit partenera perfectă de viață iar anul acesta așteaptă primul copil. În așteptarea băiețelului care va veni pe lume în perioada Crăciunului, Teo Magic Show mărturisește că deja se vede călătorind pe munte cu el și făcând activități „ca băieții”. La aflarea veștii că va deveni bunic, tatăl celebrului magician a plâns ca un copil.

Costin Teodorescu, cunoscut sub numele de scenă Teo Magic Show, este unul dintre cei mai cunoscuți magicieni din țară. Acum 3 ani și-a cunoscut jumătatea și, de atunci, sunt de nedespărțit. Cu partenera de viață deja în 6 luni, Costin Teodorescu are un singur regret: că nu se vede, încă, destul de bine burtica pentru că el vrea să știe toată lumea că e cel mai fericit tătic din lume. Mărturisește, cu umor, că uneori „se oftică” din cauza faptului că partenera lui nu poftește la nimic, ca să aibă și el ocazia să se laude la magazinul non stop cu poftele ei. Deocamdată căsătoria nu este o prioritate și recunoaște că, astăzi, viața lui este perfectă.

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Cel mai frumos dar de Crăciun:„Viața ne răsplătește dragostea cu un băiețel”

CANCAN.RO: De Crăciun vei avea parte de cel mai frumos cadou. La cum te cunosc, erai pregătit de mult.

Costin Teodorescu: Așa este. Crăciunul are magia lui iar în cazul meu este vorba de o magie la propriu pentru că, de Crăciun acum 3 ani, mi-am întâlnit partenera perfectă de viață. Iar anul acesta, viața ne răsplătește dragostea cu un băiețel pe care îl așteptăm cu inima plină de iubire și frumos. Pregătit sunt cam de 10 ani așa, de când am devenit unchiul celei mai frumoase prințese, iar apoi am fost și mai bogat cu o nouă prințesă în familia noastră. Deci era loc de un băiat la noi în viață.

Teo Magic Show este un spectacol de succes

CANCAN.RO: Tată de băiat. Care a fost primul gând care ți-a venit în cap când ai aflat?

Costin Teodorescu: Sincer? Am simțit că sunt nemuritor. Am simțit că în bebelușul meu se află toți oamenii din care mă trag și eu, că suntem toți acolo înghesuiți și că viața veșnică merge mai departe. Am simțit că firul magic al existenței mele merge mai departe.

CANCAN.RO: Toți tații își imaginează cum o să fie, ce o să-și învețe copilul. Ai deja planul făcut sau lași lucrurile să curgă normal?

Costin Teodorescu: Mă vizualizez deja în activități cu el, mergând pe munte, călătorind așa, „ca băieții”. Cred că deja noțiunea de „cel mai bun prieten” prinde formă perfectă.

Costin Teodorescu recunoaște: „Tata a plâns ca un copil”

CANCAN.RO: Ai niște părinți tineri și frumoși. Abia așteaptă, cred, al treilea nepot, sunt sigură. Cum au reacționat?

Costin Teodorescu: Așa este, sora mea are două fetițe superbe. Tata a plâns ca un copil când a aflat, iar mama a rămas fără cuvinte. De atunci ne copleșește cu grijă ei. Ne face mereu de mâncare ce ne dorim, este super prezența și pentru că știu că are mania cumpărăturilor, presimt că ne va umple casă de hăinuțe pentru bebeluș.

CANCAN.RO: Cum se simte partenera ta? Ea este femeia care a adus, în mod real, magie în viața ta. Cum decurge sarcina?

Costin Teodorescu: Sarcina a decurs până acum perfect, se simte minunat și nu a luat aproape deloc în greutate în cele 6 luni. Îți spun un secret (sper să nu vadă ea): deabia aștept să se vadă burtica mult, să merg cu ea pe stradă la plimbare și să vadă toată lumea că sunt cel mai mândru tată din lume (râde, n.red.).

Teo Magic Show nu si-a pierdut umorul:„Câteodată chiar sunt ofticat”

CANCAN.RO: Te trimite la 2.30 dimineața să iei ceva dulce sau ceva murat?

Costin Teodorescu: Dulce nu a mâncat deloc în sarcină, iar murături avem mereu în casă pentru că mamele noastre sunt gospodine în stilul acela (răde, n.red.) Eu însă o întreb mereu, chiar și noaptea, dacă vrea să ies să-i aduc ceva special. Mă refuză. Câteodată chiar sunt ofticat, că vreau și eu să merg la non-stop super mândru și să spun că vreau nu știu ce, că a poftit iubita mea care e însărcinată.

CANCAN.RO: E căsătoria o prioritate acum, sau o lăsați după botez?

Costin Teodorescu:Nu a fost niciodată. Este un eveniment „al nostru” și nu-l vom amesteca cu botezul bebelușului, care e evenimentul lui. Nimic în viața noastră nu este o prioritate”, totul curge așa lin și frumos, cum dictează cineva acolo sus care cred că ne iubește mult.

Costin Teodorescu este un magician de mare succes în România

CANCAN.RO: Cum ți-ai văzut viața până azi și cum o vezi din Decembrie înainte?

Costin Teodorescu: Sincer? Perfectă. Chiar cred că am ales perfect și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a arătat o cale frumoasă pe care, sper, să o onorez cu prezența mea. După ce vine bebelușul, sunt 100% convins că viața mea o să fie la fel de frumoasă, cu mai multă iubire și cu mai multe activități minunate de familie.

CANCAN.RO: Vreau să-mi spui tot ce ai de promovat, spectacole sau evenimente.

Costin Teodorescu: Sunt fericit că se anunță o toamnă plină de spectacole, de filmări, de turnee. Este minunat. Va aștept pe facebook pe „Teo Magic Show” și pe instagram pe „teomagicool”. Aici postez tot programul meu de spectacole.

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