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Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit mort

De: Irina Vlad 25/06/2026 | 18:34
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit mort
După 11 zile de căutări, magicianul Daniel a fost găsit fără viață/ sursă foto: social media
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După aproape două săptămâni de când a fost declarat dispărut, magicianul Daniel Hidden a fost găsit fără viață. Trupul neînsuflețit al tânărului de 26 de ani a fost descoperit într-o zonă împădurită. 

Daniel Hidden, popularul magician australian, a fost găsit fără viață după o căutare care a durat aproape două săptămâni. Tânărul de 26 de ani a fost văzut ultima oară pe 14 iunie, la ora 3 dimineața, în Broadbeach, o suburbie a orașului Gold Coast, din Australia. În următoarea săptămână și jumătate, autoritățile locale și naționale — printre care Forțele Armate Australiene, Poliția din Queensland, Serviciul de Urgență al Statului, Pompierii din Queensland și voluntarii Serviciului Rural de Pompieri — au lansat o operațiune de căutare de amploare, care s-a încheiat pe 24 iunie.

Magicianul Daniel a fost găsit fără viață

Miercuri, în jurul orei 11 dimineața, cadavrul tânărului de 26 de ani a fost găsit într-o zonă împădurită din Parcul Național Mount Cougal din Queensland, Australia, potrivit unui comunicat de presă al Poliției din Queensland.

Mașina lui magicianului a fost descoperită pe 16 iunie, pe un drum situat la sute de kilometri distanță de parc, ceea ce a determinat autoritățile să-și concentreze din nou căutările asupra zonei accidentate. De asemenea, potrivit presei străine, autoritățile considerau că telefonul său a fost oprit la scurt timp după ce a fost văzut ultima oară, iar apelurile primite erau redirecționate către o căsuță de mesaje plină.

Poliția a declarat într-un comunicat de presă că moartea lui Hidden nu este considerată suspectă, iar autoritățile continuă ancheta.

Daniel Hidden era un magician profesionist, cunoscut pentru prezența sa scenică îndrăzneață și pentru numerele originale de iluzionism. Pe Instagram, tânărul avea peste 7.000 de urmăritori, ultima sa actualizare a contului fiind, se pare, pe 9 iunie 2026.

În comentariile de la ultima sa postare, fanii și prietenii i-au adus omagii artistului decedat. În zilele dinaintea descoperirii cadavrului său de către autorități, mai mulți membri ai familiei lui Hidden au lansat apeluri publice emoționante.

„Am plâns mult. Viața mea profesională a fost pusă pe pauză.”, a spus Ilya Jamshidi, fratele lui Hidden, referindu-se la modul în care și-a petrecut zilele de când acesta a dispărut.

„El este fiul meu și este foarte puternic. Am încredere în el, dar au trecut deja mai mult de opt zile. Trebuie să-l găsim, are nevoie de ajutor.”, a spus Faranak, mama lui Hidden.

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