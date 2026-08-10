Unde a fost găsit Dacian Vonu, după două zile de căutări intense ale Poliției Române. Cum a fost surprins

După două zile de căutări și o mobilizare de amploare, Dacian Vonu, fostul șef al Investigațiilor Criminale din Hunedoara, a fost găsit! Dispariția lui a pus pe jar autoritățile, iar fiecare oră a amplificat misterul din jurul cazului.

După ore întregi de verificări, polițiștii au reușit să-l localizeze pe bărbatul de 54 de ani. Și, culmea, cei care au ajuns la el fac parte chiar din structura pe care Dacian Vonu a condus-o în trecut.

Totul a început pe 7 august, în jurul orei 19:00. Dacian Vonu a plecat voluntar din locuința sa din Deva și nu s-a mai întors. Orele au trecut, iar îngrijorarea a crescut. Dispariția a fost anunțată Poliției Municipiului Deva în dimineața zilei de 9 august, prin 112.

Dacian Vonu a fost găsit

Nu era o dispariție oarecare. Era vorba despre un fost șef al Serviciului de Investigații Criminale, un om care, ani la rând, fusese implicat în anchetarea unora dintre cele mai grave dosare din județ. În momentul plecării, bărbatul purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale maro. Avea asupra lui un ghiozdan negru. Polițiștii au făcut apel public și le-au cerut oamenilor să anunțe imediat dacă aveau informații despre el.

„L-ați văzut? (…) Persoanele care dețin informații utile pentru identificarea sau găsirea bărbatului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, transmiteau polițiștii din Deva înainte ca bărbatul să fie găsit.

Căutările au continuat, iar la un moment dat a apărut pista care avea să schimbe totul. Dacian Vonu a fost văzut în gara din Alba Iulia. Oamelii legii l-au găsit în jurul orei 15:15. Fostul ofițer a urcat ulterior într-un tren care mergea spre Aiud.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, astăzi, în jurul orei 15:15, persoana căutată a fost reperată în gara din municipiul Alba Iulia, ulterior plecând cu trenul în direcția municipiului Aiud”, au precizat reprezentanții Poliției.

Cine este, de fapt, Dacian Vonu

Și există un detaliu care face situația cu atât mai spectaculoasă. Cel care a fost ani de zile la conducerea Serviciului de Investigații Criminale din Hunedoara a fost găsit chiar de polițiștii structurii pe care o coordonase. Autoritățile au transmis și vestea care înlătură una dintre cele mai mari temeri care pot apărea într-un asemenea caz: bărbatul nu fusese victima vreunei infracțiuni.

„Persoana în cauză a fost depistată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara pe raza municipiului Alba Iulia. Pe perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

Pentru polițiștii hunedoreni, Dacian Vonu nu este un necunoscut. A intrat în Poliție în 2005. Doi ani mai târziu, a făcut pasul către corpul ofițerilor. A urcat apoi în ierarhie și a ajuns comisar-șef.

Ani la rând, a condus Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, structură care se ocupă de dosare grele, inclusiv anchete privind infracțiuni grave și fapte comise cu violență. Performanțele sale profesionale i-au adus și o recunoaștere importantă: Dacian Vonu a fost desemnat de două ori „Polițistul anului” în cadrul IPJ Hunedoara.

În spatele carierei din Poliție se află însă și o tragedie care a lovit familia fostului ofițer. În 2019, mama și sora lui Dacian Vonu au fost găsite fără viață într-o locuință din Deva. Cele două femei au murit intoxicate cu monoxid de carbon.

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