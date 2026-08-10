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John Goodman, de nerecunoscut la 74 de ani. Actorul a slăbit 45 de kilograme și și-a schimbat radical stilul de viață

De: Daniel Matei 10/08/2026 | 22:10
John Goodman, de nerecunoscut la 74 de ani. Actorul a slăbit 45 de kilograme și și-a schimbat radical stilul de viață
Sursa foto: Profimedia
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Actorul John Goodman este de nerecunoscut într-o fotografie recentă, la 74 de ani. El a apărut vizibil mai slab într-o imagine publicată după o întâlnire întâmplătoare cu actorul David DeLuise.

Imaginea recentă a fost publicată pe Instagram de David DeLuise, cunoscut pentru rolul său din „Wizards of Waverly Place”. Cei doi actori s-au întâlnit întâmplător într-un magazin alimentar, iar fotografia i-a făcut pe fani să remarce din nou schimbarea spectaculoasă a lui John Goodman, potrivit PEOPLE.

Sursa foto: Profimedia

John Goodman a slăbit peste 45 de kilograme

Transformarea actorului nu este una recentă. John Goodman a reușit să piardă aproximativ 45 de kilograme, după ce timp de mai mulți ani s-a confruntat cu fluctuații importante de greutate.

Într-un interviu mai vechi, actorul a dezvăluit că ajunsese să cântărească aproape 180 de kilograme. Goodman a asociat o parte dintre problemele sale de greutate cu consumul excesiv de alcool.

Schimbarea majoră a venit după ce actorul a decis să renunțe complet la băutură. Goodman nu a mai consumat alcool din 2007, iar decizia a avut un rol important în transformarea stilului său de viață.

Goodman a povestit în trecut că a luat decizia de a renunța la alcool după un weekend în care consumase foarte mult. Actorul s-a trezit tremurând și și-a dat seama că avea nevoie de ajutor.

Ulterior, Goodman a apelat la un centru de tratament și a început să își schimbe radical obiceiurile. Pe lângă renunțarea la alcool, actorul a redus consumul de zahăr și a început să facă mișcare în mod regulat.

Procesul nu a fost însă unul simplu. Goodman a recunoscut în trecut că s-a confruntat cu fluctuații de greutate și că menținerea unui stil de viață sănătos a presupus efort și consecvență.

John Goodman, schimbat radical după ani de transformare

Fotografia publicată recent de David DeLuise arată cât de mult s-a schimbat actorul de-a lungul anilor. La 74 de ani, Goodman apare într-o formă fizică mult mai suplă decât în perioada în care cântărea aproape 180 de kilograme.

Transformarea sa este cu atât mai vizibilă cu cât John Goodman a fost mult timp asociat cu o siluetă masivă, atât în aparițiile publice, cât și în rolurile sale.

Actorul continuă să lucreze și în prezent. Cea mai recentă apariție publică a sa a avut loc în 2026, când și-a promovat filmul „Chili Finger” la festivalul SXSW din Austin, Texas.

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