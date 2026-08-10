Statuia din Bușteni care a revoltat românii! Turiștii au numit-o „Satana” și au întrebat dacă Dorian Popa sau Alex Velea au fost muze

Apariție de-a dreptul halucinantă în fața unui hotel din Bușteni! Un „culturist” din bronz, înalt de peste doi metri, a apărut peste noapte în văzul turiștilor și a stârnit un adevărat val de reacții. Cu slip, ochelari de soare și un lanț masiv la gât, mulți au zis că seamănă izbitor cu Dorian Popa.

Imaginea este greu de ignorat. Un trup masiv, poziție de culturist și accesorii care duc cu gândul la lumea bodybuildingului. Statuia, turnată din bronz, are peste doi metri înălțime și cântărește aproape 200 de kilograme. A fost suficient să fie amplasată într-o zonă circulată pentru ca oamenii să înceapă să se întrebe cine este personajul și de unde a apărut, potrivit Observator News.

O statuie din Bușteni a provocat isterie

Unii au văzut imediat asemănări cu Dorian Popa. Alții au făcut comparații cu Alex Velea. Iar de aici până la comentarii acide a mai fost doar un pas. Pentru anumite persoane, „culturistul” nu are nimic spectaculos. Din contră!

Au apărut reacții în care personajul a fost descris drept „un bărbat hidos”, în timp ce alții au mers și mai departe și au spus că seamănă cu „Satana”. Și, pentru că internetul nu putea rata momentul, au apărut și glume. Una dintre comparațiile lansate a fost cu un „Leonardo da Vinci în perioada timpurie”.

Statuia nu este însă o jucărie pusă acolo la întâmplare. Lucrarea ar fi fost realizată de un artizan din Azuga și are o valoare estimată la aproximativ 5.000 de euro. A fost amplasată în fața unui hotel de trei stele, într-o zonă în care trec zilnic numeroși turiști.

Administratorul unității de cazare susține că intenția din spatele lucrării a fost una cât se poate de pozitivă: promovarea mișcării, a optimismului și a turismului activ.Numai că reacția publicului a fost departe de a fi unanimă.

De la atracție turistică la scandal

În loc să fie doar un element decorativ, statuia a ajuns rapid unul dintre punctele de interes pentru cei care trec prin zonă. Unii turiști s-au oprit să o privească și să o fotografieze. Alții au avut reacții complet opuse și au criticat vehement aspectul lucrării.

Între comparații cu vedete și etichete precum „Satana”, controversatul personaj din bronz a ajuns, practic, vedeta locului fără să fi fost invitat oficial în acest rol. Dar problemele nu s-au oprit la comentariile turiștilor.

Statuia a ajuns și în atenția autorităților, care suspectează că lucrarea ar fi fost amplasată în fața hotelului fără toate autorizațiile necesare pentru o asemenea intervenție. Reprezentanții hotelului au transmis că nu vor aștepta ca situația să se prelungească și că statuia urmează să fie mutată.

„Vom da statuia jos zilele următoare. Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor (…) ar trebui să se rețină că noi facem ceva ca lucrurile să se miște în Azuga, Predeal și Bușteni. Culturistul cu lanț gros va fi mutat în curtea hotelului, iar doritorii de fotografii cu acest colos vor putea intra acolo pentru fotografii”, au transmis aceștia.

Controversata statuie nu va dispărea complet. „Culturistul cu lanț gros” va fi mutat în curtea hotelului, unde cei curioși îl vor putea vedea și fotografia în continuare. Iar dacă intenția inițială a fost aceea de a promova mișcarea și turismul activ, un lucru este deja cert: statuia a reușit să atragă atenția.

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