Cine să-l mai înțeleagă pe Ilie Năstase? Acuzații la adresa Brigittei: „Și ea pleca de-acasă noaptea”+ Declarații de dragoste pentru Ioana

Ilie Năstase a avut o reacție explozivă după ce în ultima perioadă a fost în centrul unor nenumărate controverse. De departe cel mai exploziv subiect a fost scandalul monstru cu actuala soție ( în acte), Ioana Năstase. Cei doi au fost la un pas de divorț, după ce în 6 septembrie 2026, Ioana a reclamat faptul că ar fi fost jignită și amenințată. Ulterior, s-a ajuns la dosar penal. Scandalul a pornit de la bani, tensiunile dintre ei culminând în momentul în care bruneta ar fi apelat oamenii legii, iar polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu și au dispus monitorizarea electronică a fostului tenismen. Măsurile au fost ulterior infirmate de procuror, astfel că ordinul și brățara electronică nu mai sunt în vigoare în momentul de față. În tot scandalul și Brigitte Pastramă ( fostă Năstase) a intervenit și i-a luat apărarea fostului mare tenismen, atacând-o pe Ioana. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ilie Năstase care a ales să clarifice totul despre relația cu Ioana, dar a spus și ce s-a întâmplat cu tabloul de 100.000 de euro despre care s-a scris că l-ar fi vândut cu 100.000 de euro, sumă ajunsă ulterior la Ioana.

Ioana și Ilie Năstase au ajuns în mijlocul unui scandal de proporții în urmă cu mai puțin de o lună, însă fostul mare tenismen nu se dezice atât de ușor de încă soția lui. Deși sunt în proces de divorț de multă vreme, ba chiar s-a ajuns la ordin de protecție și brățară electronică pe care autoritățile i-au pus-o fostului sportiv, Ilie Năstase surprinde și de această dată și sare în apărarea Ioanei Năstase. Mai mult, chiar îi pune la punct pe cei care au vorbit-o de rău, în speță că ar fi interesată doar de banii lui. Printre cei care au contestat sentimentele sincere ale Ioanei și au pus-o la punct se numără și Brigitte Pastramă. Cum îi răspunde Ilie Năstase fostei soții după ce și-a dat cu părerea legat de Ioana, aflați în rândurile următoare.

În plin proces de divorț și după un scandal monstru, Ilie Năstase sare în apărarea Ioanei

Ilie Năstase: Eu ca bărbat cum pot să accept să se vorbească așa?! Nu pot să accept, chiar dacă suntem în situația în care suntem. Trebuia să intervin! N-am intervenit poate când trebuia și am intervenit acum. Dar, totuși, mai bine mai târziu decât niciodată, nu?! Trebuie să știți de la mine adevărul, pentru că eu am trăit cu ea. Nimeni nu știe, s-au auzit tot felul de zvonuri, că am făcut aia, că m-a împins ea să mă duc să semnez. Nu, nu este adevărat. Doamne, așa ceva nu se întâmplă. Am și eu o vârstă și nu mă duceam așa ca prostul. Mă duceam ( n.r. să semneze) pe o bază în care am stat cu o persoană opt ani și am văzut cum este.

CANCAN.RO: S-a mai scris o știre potrivit căreia ați fi vândut un tablou de 100.000 de euro și că banii ar fi ajuns la Ioana. Este adevărat?

Ilie Năstase: Ce am vândut? Ce tablou am vândut eu?

CANCAN.RO: Așa s-a scris, că ați vândut un tablou cu 100.000 de euro.

Ilie Năstase: Și dacă îl vindeam, care-i problema? Dar nu e vorba de asta. Nu este adevărat că banii au ajuns la Ioana. Sunt lucruri care se spun, neadevăruri care se aruncă pe piață, prin ziare și pe la televizor, și multă lume crede în treaba asta. Noi de fiecare dată când am avut ceva, am împărțit împreună. Nu a fost cazul să-i dau eu Ioanei mai mult. Banii au fost în casă, i-am cheltuit împreună. Nu văd care-i problema. Suntem o familie, nu?

CANCAN.RO: Ați văzut ce a spus Brigitte, că Ioana este cea care v-a forțat puțin mâna și că a tras de dumneavoastră.

Ilie Năstase: Păi de unde știe ea?

CANCAN.RO: Așa a spus, că ea știe mai bine, dar că întotdeauna o să vă respecte și o să vă iubească.

Ilie Năstase: Brigitte înaintea Ioanei a făcut multe greșeli și eu nu le-am spus în prezent. Ce înseamnă asta?

CANCAN.RO: Ea a ales să iasă acum să vorbească pentru că spune că a deranjat-o felul în care Ioana s-a comportat cu dumneavoastră în ultima perioadă.

Ilie Năstase: Dar ea nu mai are treabă cu mine, ce să nu-i convină. A fost demult ce spune ea. Și ea ( n.r. Brigitte) se ducea, pleca de acasă noaptea. Dar nu vreau să dau acum. Nu mă interesează. Nu are rost să dezgropăm morții. Nu știu de ce femeia asta apare că nu am nevoie să mă apere. Eu nu vorbesc cu această persoană, cu toate că a fost soția mea, eu nu vorbesc cu ea. De când sunt cu Ioana, eu nu am mai avut contact cu ea. De ce să mă apere pe mine?

CANCAN.RO: De atacurile Ioanei.

Ilie Năstase: Să își vadă de relația pe care o are cu soțul ei actual, eu nu mă bag peste ea și peste ce face ea cu noul soț, nu?!

CANCAN.RO: Eu v-am relatat pentru că ea a vorbit in emisiune, inclusiv cu noi.

Ilie Năstase: E urât, de ce te duci? Nu îmi face ea mie un bine, nu mai e cu mine, de ce să mergi?! Intri în niște scandaluri care nu sunt bune pentru mine. Ce a fost, a fost, s-a dus. Au fost lucruri bune, lucruri rele, asta este.

„Vreau să închei capitolul acesta! Dacă e să ne împăcăm sau să divorțăm, mergem mai departe”

CANCAN.RO: Dar, în situația de față, cum este relația dumneavoastră cu Ioana?

Ilie Năstase: S-a dus la mama ei la Hârșova, eu mai am niște treburi, plec prin străinătate pentru că am niște contracte, suntem oameni normali la cap, nu ne batem, nu țipăm unul la altul. Se tot spune că Ioana are milioane. Nu are niciun milion! De unde să aibă milioane?! Că e și periculos ( n.r. să se scrie asta) pentru că mai vine cineva, Doamne ferește, sare pe ea că are milioane.

CANCAN.RO: Din felul în care vorbiți, dumneavoastră țineți la ea, chiar dacă v-ați mai certat. Mi se pare că și acum aveți sentimente pentru Ioana?

Ilie Năstase: Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel. Dacă situația este așa în momentul de față, nu înseamnă că sentimentele pe care le avem trebuie să le și spunem în presă, nu?! Cum să n-ai sentimente pentru o persoană cu care ai stat opt ani? Ea este un om bun, n-am ce să-i reproșez. Că ne-am certat, astea sunt problemele noastre. În fiecare cuplu cred că există treburi din astea. Eu nu știu un cuplu perfect, n-am auzit. Eu mă enervez când nu e adevărat, dacă e adevărat, tac și înghit, dacă este adevărat sar și eu puțin.

CANCAN.RO: Mă bucur că ați lămurit situația, pentru că era păcat să se scrie tot felul de lucruri neadevărate.

Ilie Năstase: Normal. Acum vreau să închei capitolul ăsta și mergem mai departe. Dacă e să ne împăcăm, ne împăcăm. Dacă e să divorțăm, divorțăm. Și mergem mai departe, nu?

CANCAN.RO: Dar Ioana mai are ordinul acela de protecție?

Ilie Năstase: Ioana nu mai are ordin, nu. E obosită și ea, a obosit. Nu poate să mănânce din cauza reacțiilor și pentru că le vede peste tot, prin ziare, pe la televizor. Normal, e femeie ca lumea, nici așa să dăm în ea. Dacă nu dau eu, care am trăit toate astea, da?

CANCAN.RO: Știți toate lucrurile și, vorba aceea, mereu i-ați luat apărarea.

Ilie Năstase: Da. Mă bucur că mi-ați răspuns și vă rog frumos să vă publicați declarațiile, tot ce v-am spus.

CANCAN.RO: Sigur. Vreau să mai lămurim o singură chestiune: legat de brățara aceea electronică, există sau nu există, domnule Năstase?

Ilie Năstase: Nu există.

CANCAN.RO: Știu că se dă după ce sunt interogate ambele părți și că dumneavoastră spuneați că nu v-a luat nimeni nicio declarație la momentul respectiv. Între timp nu știu ce s-a mai întâmplat?

Ilie Năstase: S-a închis situația. E o lege nouă, nu mai e ( n.r. brățara electronică).

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