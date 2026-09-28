BANCUL ZILEI | Nevasta s-a întors cu mașina din service

Bancurile sunt ideale pentru o doză de voie bună. CANCAN.RO a pregătit o selecție de glume care vă vor smulge, cu siguranță, câteva zâmbete și vă vor schimba rapid dispoziția.

Nevastă-mea a venit cu maşina de la service şi mi-a zis:

– Când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jecmănească, dar până la urmă totul a fost ok. Mecanicii au fost de treabă, mi-au schimbat doar lichidul de la semnalizare.

Alte bancuri amuzante

O familie are o echipă de zugravi la lucru.

Soțul aflat la serviciu își sună soția, care este acasă și îi supraveghează pe muncitori:

– Alo, dragă, în ce stadiu au ajuns zugravii? își întreabă soțul consoarta, prin telefon.

– Într-un stadiu foarte avansat, dragule. Tocmai au dat gata a doua ladă de bere.

Un finlandez vine acasă de la muncă, apucă un iepure de urechi, îl duce în bucătărie și i-l dă soției.

– Hai, gătește iepurele!

– N-avem gaz…

– Aprinde un foc în curte.

– N-avem ulei.

Bărbatul înjură și aruncă iepurele pe fereastră.

Iepurele se rostogolește prin zăpadă, se ridică, o ia la fugă și țipă:

– Slavă Ucrainei!

Doi pensionari care și-au luat carnetul de conducere de puțin timp stau de vorbă:

– Când merg cu mașina se aprinde un beculeț. Ce să fac?

– Ai câteva beculețe pe bord, așa că nu știu la care te referi. Pune un mileu deasupra și gata.

Băiețelul unui inginer ridică nasul din cartea pe care o citea și îl întreabă pe tatăl lui:

– Tată, ce-i aia „pompă”?

La care inginerul ia imediat o foaie de hârtie și începe să-i explice:

– Uite aici: e un cilindru, cu un piston înăuntru, care are o valvă prin care fluidul trece într-un singur sens etc. Și-i spune principiile presiunii, noțiunea de vacuum și toate celelalte, pentru ca într-un final să-l întrebe:

– Dar de unde ai aflat tu de pompă?

– Păi uite aici, în cartea de istorie scrie că Cezar a intrat cu mare pompă în Roma…

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