BANC | După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții: „Bubulino, eu am 3 obiceiuri”

BANC | După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții: "Bubulino, eu am 3 obiceiuri"
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Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina. Cei doi au o discuție importantă după noaptea nunții. Deznodământul este hilar.

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecare vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

Alte bancuri amuzante

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai liniștit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau liniștit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

 

Bulă către maică-sa:

– Mamă, azi doamna învățătoare a zis că e foarte norocoasă că am nimerit în clasa ei.

– Vaaai, ce bucuroasă sunt, Bulă. Chiar ți-a zis ea treaba asta? Cum a zis?

– Păi ne-a întrebat pe fiecare câți frați mai avem și ce vârstă au. Și când i-am spus că eu nu am frați, că sunt singur la părinți, a zis: „Mulțumesc lui Dumnezeu!”.

 

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