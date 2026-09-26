BANCUL ZILEI | Ce fac românii sâmbăta și duminica?

Este duminică, iar CANCAN.ro ți-a pregătit un banc savuros. Nu ai cum să nu râzi! E genul de glumă simplă, dar care te prinde din primele rânduri și te „lovește” fix la final.
– Ce fac românii sâmbăta?
– Merg la cumpărături de parcă vine sfârșitul lumii.
– Duminică?
– Mănâncă tot, ca să nu expire.
Alt banc savuros
Bulă intră într-o librărie și întreabă vânzătoarea:
– Aveți cărți despre bărbații cei mai deștepți din lume?
Vânzătoarea zâmbește și îi arată un raft întreg:
– Da, Bulă, avem o secțiune întreagă.
Bulă ia o carte, se uită la ea și spune:
– Foarte bine! Atunci dă-mi și mie două pungi de semințe.
Telefonul sună acasă la Bulă. Mama lui răspunde, ascultă puțin, apoi îl strigă:
– Bulă, vino repede la telefon! Este dirigintele tău.
Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:
– Alo?
La celălalt capăt se aude vocea severă:
– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…
Bulă răsuflă ușurat și zice:
– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!
Alte glume cu Bulă
Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.
– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.
Vânzătorul bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.
– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.
– Nici o problemă! Imediat vă scriu un cec.
– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.
Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.
Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:
– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!
Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:
– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase seri din viața mea.
Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.
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