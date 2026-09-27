BANC | Bulă și-a uitat telefonul acasă

E duminică, așa că e momentul perfect pentru puțină relaxare și o porție bună de râs. Pentru a păstra atmosfera plăcută de weekend, CANCAN.RO vine cu un banc ce promite să aducă zâmbetul pe buzele cititorilor. În prim-plan este, bineînțeles, Bulă, care pleacă de acasă și își uită telefonul, dar are parte de o surpriză atunci când se întoarce.

Bulă și-a uitat telefonul acasă. Când s-a întors de la serviciu, a găsit 2 mesaje. Primul, de la amantă: „Dragul meu Bulă, iubitul meu, mi-e dor de tine. Pup dulce. Sună-mă!”. Al doilea mesaj era de la nevastă: „Dragul meu Bulă, nu îți face griji. Am sunat-o eu!”

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Bulă merge la doctor

Bulă ajunge la medic pentru un control.

Doctorul îl întreabă:

– Ce problemă aveți?

– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.

– De când?

– De când ce?

Doctorul zâmbește și continuă:

– Bine… Aveți și alte simptome?

– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.

– Și ce răspundeți?

– La ce?

Doctorul notează ceva în fișă.

– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.

– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?

– Sigur.

Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:

– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.

– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?

– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

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