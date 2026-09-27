„Este singurul tort pe care îl vom tăia împreună!” Lorenzo Lamas, mesaj cu subînțeles pentru Heather Locklear

„Este singurul tort pe care îl vom tăia împreună!” Lorenzo Lamas, mesaj cu subînțeles pentru Heather Locklear
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Heather Locklear și Lamas formează un cuplu, sursa-colaj CANCAN.RO
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Heather Locklear a împlinit 65 de ani pe 25 septembrie, iar Lorenzo Lamas, bărbatul alături de care actrița din „Melrose Place” trăiește o nouă poveste de dragoste, a marcat momentul cu o declarație romantică, dar și cu o glumă care nu a trecut neobservată. Actorul în vârstă de 68 de ani și-a numit iubita „regina mea”, după care a făcut o aluzie la tortul de nuntă, precizând în glumă că tortul aniversar ar fi singurul pe care cei doi îl vor tăia împreună. Relația lor a devenit publică în primăvara acestui an, însă povestea are rădăcini mult mai vechi, cei doi cunoscându-se de mai bine de patru decenii.

Lorenzo Lamas, mesaj special pentru Heather Locklear la împlinirea a 65 de ani

Conform PEOPLE, Heather Locklear și-a sărbătorit vineri, 25 septembrie, cea de-a 65-a aniversare, iar Lorenzo Lamas a ales să-i transmită public un mesaj prin intermediul Instagram. În fotografia postată de actor, cei doi apar îmbrăcați în ținute albe, actrița purtând și o pălărie de cowboy, în timp ce taie împreună tortul aniversar.

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Lamas a început romantic, numind-o pe Heather „regina” lui, dar a continuat imediat cu o glumă care a dus inevitabil cu gândul la o eventuală căsătorie.

„La mulți ani reginei mele. Am sărit să o ajut, pentru că este singurul tort pe care îl vom tăia împreună 🤣”, a scris starul din „Renegade”.

Aluzia pare să fie la tradiționalul moment în care mirii taie împreună tortul de nuntă, astfel că, cel puțin prin această glumă, Lorenzo Lamas nu pare să anunțe că ar avea planuri să ajungă din nou la altar.

Cei doi iubiți tăind tortul, sursa-captură social media Lorenzo Lamas

Relația lor a devenit publică în primăvara lui 2026

Mesajul aniversar vine la aproape șase luni după ce un prieten al lui Heather Locklear a confirmat pentru PEOPLE că actrița avea o relație cu starul din „Falcon Crest”. TMZ relatase anterior că cei doi formau deja un cuplu de câteva luni și publicase fotografii în care apăreau împreună în Las Vegas.

De atunci, Heather și Lorenzo nu s-au mai ferit să vorbească despre ceea ce simt unul pentru celălalt, iar povestea lor a atras atenția și prin faptul că cei doi se cunosc de mai bine de 40 de ani.

În luna aprilie, Lamas a povestit pentru Fox News Digital despre relația cu Heather și a recunoscut că nu și-ar fi imaginat că lucrurile vor ajunge aici, mai ales după numeroasele experiențe sentimentale prin care a trecut.

„Răspunsul scurt este nu. Adică, am trecut prin multe încercări și greșeli, iar ea este cea mai extraordinară femeie pe care cred că am întâlnit-o vreodată”, a declarat actorul.

Se cunosc de peste 40 de ani

Povestea devine și mai interesantă prin prisma trecutului lor comun. Heather Locklear și Lorenzo Lamas s-au cunoscut cu mai bine de patru decenii în urmă, când au pozat împreună pentru coperta revistei „Playgirl”, însă a fost nevoie de zeci de ani pentru ca legătura lor să se transforme într-o relație romantică.

După ce povestea de dragoste a devenit publică, cei doi au început să apară împreună și să vorbească deschis despre relație, iar declarațiile lor au fost departe de a fi rezervate.

La începutul lunii iunie, Heather Locklear a vorbit despre Lorenzo în timpul unei apariții în podcastul „Hollywood & Divine”, unde l-a prezentat drept „noul meu iubit” și a făcut una dintre cele mai puternice declarații de până acum despre relația lor.

„Noul meu iubit este foarte… totul. Când îi spun acestei persoane că îl iubesc, de fapt spun: «Te iubesc, Doamne». Pentru că asta s-a întâmplat. Este de la Dumnezeu”, a spus Heather.

Actrița a adăugat că traversează „cea mai frumoasă perioadă” din viața sa.

Heather Locklear a trecut prin două căsnicii și o logodnă de cinci ani

Înainte de relația cu Lorenzo Lamas, viața sentimentală a lui Heather Locklear a fost intens urmărită de presa internațională. Actrița a fost căsătorită cu Richie Sambora între 1994 și 2007, iar cei doi au împreună o fiică, Ava Sambora, în vârstă de 28 de ani.

Anterior, vedeta din „Melrose Place” fusese căsătorită cu Tommy Lee, mariajul lor întinzându-se din 1986 până în 1993.

Mai recent, Heather Locklear a avut o relație cu Chris Heisser, cu care a fost logodită timp de cinci ani, însă cei doi s-au despărțit în mai 2025. Ulterior, în viața actriței a reapărut Lorenzo Lamas, iar relația lor a devenit publică în 2026.

Lorenzo Lamas a fost căsătorit de cinci ori

Nici Lorenzo Lamas nu este străin de poveștile de dragoste intens mediatizate, actorul fiind căsătorit de cinci ori și având șase copii.

Prima sa căsnicie a fost cu Victoria Hilbert, între 1981 și 1982, iar ulterior a fost căsătorit cu regretata Michele Smith, între 1983 și 1985. Din această relație are doi copii, A.J., în vârstă de 42 de ani, și Shayne, de 40 de ani.

Lamas a avut apoi o relație cu Daphne Ashbrook, între 1986 și 1988, cei doi având împreună o fiică, Paton, în vârstă de 38 de ani. Actorul s-a căsătorit cu Kathleen Kinmont în 1989, mariajul lor încheindu-se în 1993.

Între 1996 și 2002 a fost căsătorit cu Shauna Sand, alături de care are trei fiice, Alexandra, Victoria și Isabella. Au urmat căsnicia cu Shawna Craig, între 2011 și 2018, și mariajul cu Kenna Scott, care a durat din 2023 până în 2025.

În acest context, gluma făcută de Lamas la aniversarea lui Heather Locklear capătă o semnificație aparte. După cinci căsnicii în cazul lui și două mariaje în cazul actriței, cei doi par să se bucure de relația lor fără să transforme, cel puțin deocamdată, apropierea dintre ei într-o cursă spre altar.

„Regina” lui Lorenzo Lamas, la 65 de ani

La 65 de ani, Heather Locklear pare să traverseze o perioadă fericită în plan personal, iar relația cu Lorenzo Lamas a devenit una dintre surprizele mondene ale anului 2026. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu peste 40 de ani, au urmat drumuri separate, au trecut prin căsnicii, divorțuri și alte relații importante, iar în cele din urmă s-au regăsit într-un moment cu totul diferit al vieții.

Dacă va exista sau nu vreodată un tort de nuntă rămâne de văzut. Deocamdată, Lamas a ținut să transmită, chiar de ziua iubitei sale, că tortul aniversar ar fi „singurul” pe care îl vor tăia împreună, însă declarațiile romantice pe care cei doi și le-au făcut în ultimele luni arată că relația este cât se poate de serioasă.

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