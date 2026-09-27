În patru ani a trecut de la „dat afară” la naționala Braziliei! Fundașul de 19 ani pentru care Tottenham a oferit o avere și pe care Ancelotti îl iubește

Puțini fotbaliști trec, în numai câțiva ani, printr-o transformare atât de spectaculoasă precum Arthur Dias. La numai 19 ani, brazilianul de la Athletico Paranaense este considerat unul dintre cei mai interesanți tineri fundași centrali ai fotbalului sud-american, a ajuns deja la aproape 50 de apariții la seniori și a fost convocat de Carlo Ancelotti la naționala Braziliei. Povestea devine cu atât mai interesantă cu cât Dias nu a crescut pentru această poziție, ci a fost atacant, iar la un moment dat clubul era chiar pregătit să renunțe la el. Un antrenor a observat însă ceva ce ceilalți nu văzuseră, l-a mutat treptat spre centrul defensivei și i-a schimbat complet cariera. Acum, Tottenham îl urmărește, Athletico a refuzat deja o ofertă importantă, iar puștiul care era aproape să fie trimis acasă visează să calce pe urmele idolului său, Thiago Silva.

Totul a început în futsal

GOAL.com povestește cum Arthur Dias a crescut în Campo Grande și a început să joace futsal încă din copilărie, iar calitățile sale fizice au atras repede atenția antrenorilor. Era mult mai dezvoltat decât ceilalți copii de vârsta sa, dar avea și suficient talent încât să iasă în evidență.

Antrenorul Sergio Pavao și-l amintește drept un copil special, care încă de la categoria Under-11 atrăgea privirile datorită fizicului său. Ulterior, când a făcut trecerea către fotbalul pe teren mare, Dias a continuat ca atacant și a început să marcheze constant.

„A înscris multe goluri în campionatele regionale, atât în futsal, cât și în fotbal. Ieșea întotdeauna în evidență, jucând la o categorie superioară. A fost mereu înalt, masiv, tehnic și a avut multă personalitate pe teren”, și-a amintit scouterul Murilo.

În 2022, când avea 15 ani, Dias a plecat din Campo Grande pentru a intra în academia lui Athletico Paranaense, iar un an mai târziu a semnat primul său contract profesionist.

Clubul era gata să renunțe la el

Arthur Dias ajunsese la Athletico ca atacant central, însă lucrurile nu au mers conform planului. În meciurile formațiilor de juniori nu reușea să se impună în ultima treime a terenului, iar la un moment dat oamenii din club erau pregătiți să încheie colaborarea cu el.

Cariera sa a fost salvată de antrenorul Rodrigo Bellao, care lucrează în prezent la Botafogo. Bellao a observat că atacantul masiv avea, paradoxal, calități mai bune atunci când trebuia să oprească adversarii decât atunci când trebuia să-i depășească și să marcheze.

„La un moment dat se afla pe lista jucătorilor care urmau să plece din club, iar eu am fost cel care a împiedicat acest lucru, pentru că am început să văd în el un alt potențial, un potențial uriaș de fundaș. Pentru că era foarte puternic, îi lipseau anumite calități pentru postul de atacant, iar mulți oameni din club voiau să-l trimită acasă”, a povestit Bellao.

Transformarea nu s-a produs peste noapte. Antrenorul l-a mutat mai întâi din centrul atacului în bandă, apoi la mijlocul terenului, ulterior pe postul de fundaș lateral și, în cele din urmă, în centrul apărării.

Nici Arthur, nici mama și nici impresarul său nu voiau să devină fundaș

Ideea nu l-a încântat deloc pe tânărul fotbalist. Nici oamenii din jurul lui nu erau convinși că schimbarea postului reprezenta alegerea potrivită, iar Dias a mers chiar să discute cu antrenorul său.

„M-a chemat să vorbim și mi-a spus: «Uite, Bellao, eu nu vreau să joc fundaș central. Mama mea crede că nu ar trebui să joc acolo, impresarul meu la fel, prietenii mei cred că nu sunt fundaș central»”, și-a amintit tehnicianul.

Răspunsul lui Bellao a fost unul care avea să schimbe întreaga carieră a brazilianului.

„Atunci i-am spus: «Hai să fim serioși, am 18 ani de experiență. Vrei să spui că mama ta, impresarul tău și prietenii tăi înțeleg fotbalul mai bine?» A râs foarte mult, iar în timpul acelei conversații i-am spus că îl văd semnând în curând un contract profesionist și ajungând la echipa națională. În timp ce îi spuneam toate acestea, era amuzant să văd cum trecea de la a fi morocănos la a zâmbi.”

Predicția care atunci putea părea exagerată avea să se împlinească mult mai repede decât și-ar fi imaginat probabil chiar antrenorul.

Debutul la seniori s-a transformat într-un coșmar

La 17 ani, Arthur Dias se antrena deja alături de prima echipă a lui Athletico, iar în anul următor a devenit membru permanent al lotului de seniori. Evoluțiile sale la antrenamente l-au convins pe Odair Hellmann să îi ofere debutul într-un meci din Serie B împotriva lui America Mineiro.

Prima apariție avea însă să-i ofere una dintre cele mai dure lecții ale începutului de carieră. În prelungiri, Dias l-a împins în careu pe Willian Bigode și a provocat un penalty. Portarul Santos a apărat lovitura de pedeapsă și Athletico a reușit să obțină un punct, însă tânărul fundaș a fost devastat de greșeala făcută.

„După meci am fost foarte supărat. Nu am plâns atunci, dar pe drumul de întoarcere, după un antrenament, n-am mai rezistat. M-am așezat pe teren și am început să plâng foarte mult. Apoi Papito [Hellmann] a vorbit cu mine și m-a ajutat. Mi-a spus că va fi greu, dar că are încredere în potențialul meu. Am avut încredere în el și în colegii mei și le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în acel moment dificil”, a povestit Dias.

Antrenorul l-a găsit singur pe teren, plângând

Odair Hellmann nu a ales să-l pedepsească pentru greșeală și nici să-l scoată din planurile echipei, ci a încercat să transforme momentul într-o lecție pentru un fotbalist aflat la începutul carierei.

Tehnicianul a povestit că, după antrenament, l-a găsit pe Arthur singur într-un colț al terenului, plângând, iar discuția purtată atunci avea să fie importantă pentru revenirea tânărului.

„I-am spus: «Trebuie să plângi. Este important să scapi de tristețea și furia pe care le simți. Dar uneori Dumnezeu pune anumite obstacole în calea noastră pentru ca apoi să putem privi în urmă și să spunem că nu eram pe drumul cel bun. Trebuie să iei această nenorocire ca pe o oportunitate de a crește. Poți fi sigur că nimeni de aici nu te va trata ca pe un infractor, ca pe cel mai slab jucător din lume sau ca pe vinovatul pentru tot. Ești un jucător de perspectivă al clubului și eu te voi susține»”, a povestit Hellmann.

Dias și-a recăpătat încrederea și a devenit ulterior unul dintre oamenii importanți ai naționalei Under-20 a Braziliei, contribuind la câștigarea Campionatului Sud-American U20.

De la rezervă de avarie la titular în Serie A

Trecerea lui Arthur Dias către fotbalul de seniori s-a produs extrem de rapid. A intrat inițial în primul 11 pentru a acoperi absențele provocate de accidentări, însă nu a avut nevoie de mult timp pentru a deveni titular.

În sezonul precedent a jucat de 17 ori pentru Athletico, contribuind la promovarea echipei în Serie A, iar în 2026 a strâns deja 25 de apariții în prima ligă braziliană.

Trecutul său de atacant nu a dispărut complet, iar acest lucru s-a văzut inclusiv la primul gol înscris la seniori. În remiza spectaculoasă, 3-3 cu Coritiba, brazilianul a controlat excelent mingea venită în careu după un corner și a finalizat calm pentru 2-0.

Tottenham a pus pe masă aproximativ 21 de milioane de euro

Ascensiunea fundașului nu a trecut neobservată în Europa. Tottenham și-a trimis scouterii să-l urmărească în luna aprilie, iar prestațiile lui Dias i-au convins pe englezi să înainteze o ofertă oficială de aproximativ 21 de milioane de euro.

Athletico Paranaense a refuzat însă propunerea. Clubul brazilian vrea să-l păstreze și să-i permită să se dezvolte în continuare la Curitiba, mai ales că fotbalistul mai are peste doi ani de contract și o clauză de reziliere de 60 de milioane de euro.

Carlo Ancelotti l-a chemat la naționala Braziliei

Următorul moment uriaș al carierei sale a venit odată cu convocarea la naționala mare. Carlo Ancelotti l-a inclus pe Arthur Dias în lotul Selecao pentru meciurile amicale cu Australia și India, iar fundașul de 19 ani are astfel ocazia să se antreneze alături de unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști brazilieni ai momentului.

Dias poate învăța de la fundași precum Marquinhos și Gabriel Magalhaes, dar va trebui în același timp să-i înfrunte la antrenamente pe Raphinha și Vinicius Jr, un test important pentru un fotbalist care, cu numai câțiva ani în urmă, risca să fie îndepărtat din academia lui Athletico.

Ce îl face atât de interesant pe Arthur Dias

Trecutul său de atacant și experiența acumulată în futsal au contribuit la formarea unui profil neobișnuit pentru un fundaș central. Dias are forță fizică și este foarte bun în duelurile aeriene, iar adversarii au dificultăți să-l depășească în confruntările unu la unu.

Intervențiile sale sunt ferme, fie că atacă mingea prin alunecare, fie că intră în duel umăr la umăr, însă poate și să anticipeze jocul și să intercepteze. În același timp, tehnica dobândită în perioada în care juca în atac îl ajută să rămână calm cu mingea la picior și să contribuie la construcția fazelor.

„Pentru mine, el întruchipează spiritul lui Athletico, este tot ceea ce Athletico își dorește de la un fundaș, pentru că este foarte bun defensiv și foarte puternic. Jocul său aerian este de cel mai înalt nivel, intervențiile sunt decisive și are multă calitate în construcție, ceva ce a moștenit din perioada în care era atacant”, a explicat Rodrigo Bellao.

Mai are însă lucruri de corectat

La numai 19 ani, Dias este departe de a fi un produs finit. Disciplina este unul dintre capitolele la care trebuie să progreseze, fundașul primind în medie un cartonaș galben la aproximativ cinci meciuri.

În partidele rapide din Serie A poate fi surprins uneori din punct de vedere tactic, iar agresivitatea cu care atacă mingea îl poate pune în dificultate atunci când își calculează greșit intervențiile. În 50 de apariții la seniori a primit 10 cartonașe galbene și a ispășit deja două suspendări pentru cumul de avertismente în actualul sezon de Serie A.

Thiago Silva este marele său idol

Modelul pe care Arthur Dias îl are în fotbal spune multe despre fundașul pe care vrea să devină. Brazilianul îl idolatrizează pe Thiago Silva, fostul star de la Chelsea, AC Milan și PSG, iar întâlnirea cu acesta a fost descrisă de tânărul jucător drept „cea mai fericită zi din viața mea”.

Dias are deja câteva dintre caracteristicile asociate cu idolul său, de la forță și curaj în dueluri până la capacitatea de a participa la construcția jocului, însă drumul până la nivelul atins de Thiago Silva rămâne, evident, unul foarte lung.

În numai patru ani, Arthur Dias a trecut de la atacantul pe care academia era pregătită să-l lase să plece la un fundaș convocat de Carlo Ancelotti în naționala Braziliei. Pentru moment, obiectivul său este să-și păstreze locul la Athletico și să profite de șansa primită la Selecao, însă interesul venit deja din Premier League arată că povestea sa ar putea continua curând în Europa. Dacă evoluția actuală se menține, data viitoare când marile cluburi vor bate la ușa lui Athletico, brazilienilor le-ar putea fi mult mai greu să spună nu.

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