De ce o sarcină neterminată continuă să ne stea în minte. Explicația pentru senzația că nu ne putem „deconecta”

Un e-mail la care nu ai răspuns, un document pe care nu ai apucat să-l termini sau o treabă pe care ai lăsat-o pentru a doua zi îți pot reveni în minte mult timp după ce ai încetat să lucrezi. Sarcinile neterminate par uneori greu de ignorat, iar psihologia oferă câteva explicații pentru motivul pentru care ne este atât de greu să ne „deconectăm”.

Fenomenul este asociat frecvent cu așa-numitul „efect Zeigarnik”, denumit după psiholoaga Bluma Zeigarnik. În anii 1920, aceasta a observat că ospătarii păreau să-și amintească mai bine comenzile care nu fuseseră încă finalizate decât pe cele deja încheiate, potrivit RTE.

Zeigarnik a realizat ulterior experimente în care participanții trebuiau să îndeplinească diferite sarcini, unele dintre acestea fiind întrerupte înainte să fie terminate. Rezultatele sale au sugerat că activitățile întrerupte puteau rămâne mai accesibile în memorie.

De aici a apărut ideea că o sarcină neterminată creează un fel de tensiune mentală care persistă până când activitatea este finalizată. Cercetările ulterioare au arătat însă că lucrurile sunt mai complicate.

Efectul Zeigarnik nu funcționează întotdeauna așa cum se credea

O meta-analiză publicată în 2025, care a analizat cercetările despre efectul Zeigarnik, nu a găsit dovezi că sarcinile întrerupte beneficiază în general de un avantaj clar în memorie față de cele finalizate.

În schimb, cercetătorii au găsit dovezi mai consistente pentru un fenomen înrudit, cunoscut drept „efectul Ovsiankina”: tendința de a reveni la o sarcină după ce am fost întrerupți.

Cu alte cuvinte, o activitate neterminată nu este neapărat memorată mai bine în orice situație, dar intenția de a o finaliza poate rămâne activă și ne poate împinge să revenim la ea.

În viața de zi cu zi, acest lucru poate explica de ce un e-mail nescris sau o problemă nerezolvată ne revine în minte chiar și atunci când încercăm să ne ocupăm de altceva.

Sarcinile de la serviciu ne pot urmări și acasă

Fenomenul devine deosebit de evident în cazul muncii. Mediul modern de lucru presupune e-mailuri, notificări, proiecte simultane și întreruperi frecvente, ceea ce face ca lista activităților neterminate să crească ușor.

RTE notează că atenția și memoria de lucru au capacități limitate. Atunci când mintea revine repetat la lucrurile pe care mai avem de făcut, acestea pot ocupa resurse mentale care ar putea fi folosite pentru alte activități.

O meta-analiză publicată în 2026 a găsit, de asemenea, o asociere între sarcinile de serviciu neterminate și gândurile despre muncă în timpul liber. Legătura a fost deosebit de puternică în cazul ruminației, adică revenirea repetată asupra unor gânduri legate de serviciu.

Astfel, plecarea de la birou sau închiderea laptopului nu înseamnă întotdeauna că și mintea consideră ziua de lucru încheiată.

Ce poți face pentru a te „deconecta”

O soluție poate fi stabilirea clară a lucrurilor care au rămas de făcut înainte de încheierea programului.

RTE recomandă un mic ritual la sfârșitul zilei, care poate include revizuirea listei de sarcini și stabilirea celor care pot fi finalizate rapid, delegate sau chiar eliminate.

Împărțirea proiectelor mari în etape mai mici poate ajuta, de asemenea, la organizarea activităților rămase.

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