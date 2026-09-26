Noi restricții pentru turiști pe Mont Blanc. Motivul pentru care autoritățile au luat această decizie

Autoritățile franceze pregătesc noi restricții pentru turiștii care vor să parcurgă celebrul Tour du Mont Blanc. Măsurile vin după creșterea uriașă a numărului de vizitatori, dar și după numeroase probleme semnalate pe traseu, de la camparea pe proprietăți private și abandonarea deșeurilor până la turiști care hrănesc animalele sălbatice.

Tour du Mont Blanc, unul dintre cele mai cunoscute trasee montane din Europa, a devenit tot mai aglomerat în ultimii ani. Circuitul de aproximativ 170 de kilometri înconjoară masivul Mont Blanc și traversează Franța, Italia și Elveția.

Peste 90.000 de persoane ar fi parcurs traseul în acest an, comparativ cu aproximativ 60.000 în 2022, potrivit New York Post. Autoritățile locale pun creșterea inclusiv pe seama popularității tot mai mari a activităților în aer liber promovate pe rețelele sociale.

Numărul mare de turiști a venit însă și cu probleme. Localnicii și administratorii unităților de cazare reclamă camparea în locuri neautorizate, inclusiv pe proprietăți private, precum și cantitățile mari de deșeuri lăsate în urmă.

Turiștii vor trebui să demonstreze că au cazare

Începând din vara anului 2027, turiștii care parcurg traseul vor trebui să facă dovada unei rezervări la o unitate de cazare autorizată. Camparea în afara zonelor special amenajate va fi, de asemenea, interzisă.

Autoritățile intenționează să asigure zonele autorizate pentru înnoptare cu apă și hârtie igienică, în încercarea de a-i determina pe turiști să le folosească.

Jean-Marc Peillex, primarul localității Saint-Gervais și președintele asociației comunelor din zona Mont Blanc, spune că măsurile nu urmăresc să blocheze accesul turiștilor pe munte, ci să îl țină sub control.

„În fața acestor excese, arătăm că perioada în care «merge orice» s-a încheiat. Unde vom ajunge dacă nu facem nimic?”, a declarat oficialul.

Hârtie igienică și deșeuri lăsate pe traseu

Una dintre cele mai mari probleme semnalate de localnici este comportamentul unor turiști care campează în afara spațiilor autorizate.

„În zonele de bivuac neautorizate găsim hârtie igienică sub fiecare piatră”, a declarat Pierre Arpin, administratorul hotelului Les Chambres du Soleil din Bourg-Saint-Maurice.

Acesta spune că a fost nevoit inclusiv să monteze un gard pentru a-i împiedica pe turiști să își instaleze corturile în grădina proprietății.

Pe rețelele sociale au apărut și imagini cu șervețele folosite și alte deșeuri abandonate de-a lungul traseului. Au fost semnalate, de asemenea, cazuri în care turiștii au hrănit caprele ibex sălbatice.

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