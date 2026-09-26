S-a aflat motivul pentru care Nattasha l-a acceptat pe Lorenzo, deși are copii: „Nu pot să mă las pe mine”

Nattasha Black a spus, în sfârșit, ce a făcut-o să accepte relația cu Lorenzo, deși bărbatul are deja copii! Concurenta de la Insula Iubirii a recunoscut că nu este dispusă să renunțe la propria viață pentru a deveni mamă.

Discuția a avut loc în fața lui Narcis, care a încercat să afle ce își dorește Nattasha de la viitor și care este, de fapt, obiectivul ei cel mai important. Dominatoarea nu s-a grăbit să ofere un răspuns, ci a preferat să păstreze pentru ea ceea ce își propune să facă după încheierea experienței de pe insulă.

„Tu ce-ți dorești de la tine? Care-i țelul tău suprem? Ce-ți dorești tu de la viața ta? Ce-ți dorești să atingi?”, a întrebat-o Narcis. „O să-ți spun peste 21 de zile”, a spus Nattasha.

De ce nu își dorește Natasha Black copii

Narcis a insistat, iar discuția a ajuns rapid la un subiect mult mai personal: felul în care Nattasha privește iubirea, familia și, mai ales, ideea de a avea copii.

Nattasha a dezvăluit de ce nu își dorește să devină mamă. Concurenta a explicat că, dacă ar ajunge să aibă un copil, nu ar putea să se pună pe primul loc așa cum face acum și că nu este pregătită să renunțe la lucrurile care contează pentru ea.

„Nu știu, pentru că mie mi-e greu să iubesc. Eu, dacă iubesc, iubesc cu tot sufletul meu. Eu nu-mi doresc copii. Eu nu vreau să am copii. Înțelegi? Eu nu pot să mă las pe mine pentru un copil”, a spus Nattasha.

Declarația a venit într-un moment în care Narcis încerca să înțeleagă dacă lipsa dorinței de a deveni mamă poate reprezenta un obstacol într-o relație. El i-a povestit că a întâlnit femei care au pornit de la aceeași idee, dar care și-au schimbat perspectiva după ce au cunoscut bărbatul potrivit.

„Am întâlnit și alte femei care nu și-au dorit copii și au cunoscut persoana și au simțit din prima. Nu zic că nu e el”, a spus Narcis.

Nattasha a venit însă cu un detaliu important despre Lorenzo. Potrivit spuselor ei, tocmai faptul că el are deja copii a făcut ca situația dintre ei să fie diferită.

„El e de acord cu chestia asta”, a spus Nattasha. „El vrea copii?”, a întrebat Narcis. „El are trei băieței din prima căsătorie, dar nu vreau să vorbesc despre chestia asta. Și uite, vezi, și pentru asta ne completăm. Eu nu vreau, el e de acord. Pentru că, știi, are…”, a spus Nattasha. „Are deja, nu mai cere de la tine”, a spus Narcis. „Corect”, a răspuns Nattasha.

Cum de l-a acceptat așa ușor pe Lorenzo

De aici, concurenta a explicat cât se poate de direct că nu ar fi putut avea o relație cu un bărbat care și-ar fi dorit neapărat copii. Pentru ea, acest aspect reprezintă una dintre condițiile importante într-o relație.

„Și dacă era un bărbat care-și dorea copii, clar nu aveam o relație cu el. Dar așa a fost ok. Mai ales că sunt și mare, asta zic. Eu nu am nici răbdare, nici nervii necesari, nici să mă trezească noaptea, nici să mă văd cu burtă. Cred că fac depresie, dublă depresie. Eu sunt prea obsedată de mine ca să pot să fac un copil. Pentru că eu sunt perfectă. Unde mai pot să spun?”, a spus Nattasha.

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