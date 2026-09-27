Prognoza meteo azi, 27 septembrie 2026. Vânt puternic peste România! Rafalele ajung la 70 km/h în noaptea de duminică spre luni. Cum va fi vremea în București

Ultimul weekend din septembrie continuă cu o vreme în general liniștită și cu temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării. Duminică, 27 septembrie, maximele vor ajunge până la 25 de grade în cele mai calde zone, în timp ce ploile vor fi puține și slabe. Vântul va deveni însă mai insistent în est și sud-est, iar în timpul nopții, în Carpații de Curbură, rafalele vor putea atinge 60-70 km/h. Diminețile și nopțile vor aduce și ceață pe alocuri, iar diferențele de temperatură dintre zi și noapte vor deveni tot mai evidente.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice acestei perioade din an în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu perioade cu înnorări, însă precipitațiile vor fi puține și vor apărea cu totul izolat.

Averse slabe, cu numai 1-2 l/mp, sunt prognozate la munte și sunt posibile local în Moldova, Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime la nivelul întregii țări vor fi cuprinse între 18 și 25 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și în sudul Olteniei.

Noaptea va fi considerabil mai rece, minimele urmând să coboare până la 3 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral se vor menține în jurul valorii de 14 grade. Dimineața și noaptea, ceața își va face apariția pe alocuri.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va rămâne în general apropiată de normalul termic al sfârșitului de septembrie. Banatul va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării, aici fiind așteptate valori care se apropie de limita superioară a intervalului național, de 25 de grade.

Cerul va fi variabil, fără fenomene meteorologice importante semnalate de prognoză, iar vântul va sufla în general slab și moderat. Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea considerabil față de valorile din timpul zilei, iar dimineața și noaptea vor exista condiții pentru apariția ceții pe alocuri.

Sudul și sud-estul țării

Muntenia va avea parte de temperaturi normale pentru această perioadă, cu cer variabil și înnorări temporare. Cu totul izolat sunt posibile averse slabe, cantitățile de apă fiind reduse, de numai 1-2 l/mp.

Vântul va reprezenta fenomenul mai important în estul Munteniei, unde va avea unele intensificări și va atinge viteze de 40-50 km/h. În rest, nu sunt anunțate schimbări importante ale vremii, iar temperaturile se vor înscrie în intervalul general de 18-25 de grade la nivel național.

Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia se va număra printre regiunile cele mai calde în cursul zilei de duminică. În special în sudul regiunii, maximele vor putea ajunge către 25 de grade, valoare care reprezintă limita superioară a intervalului prognozat pentru România.

Cerul va fi variabil, iar pe arii foarte restrânse sunt posibile averse slabe, fără cantități importante de apă. Vântul va sufla slab și moderat, iar după o după-amiază plăcută, temperaturile vor coborî pe parcursul nopții.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea se va menține apropiată de normalul termic al datei, însă norii își vor face apariția temporar și nu este exclus ca, pe arii foarte restrânse, să cadă câteva averse slabe.

În sudul Moldovei, vântul va avea intensificări și va putea atinge viteze de 40-50 km/h. În restul regiunii, acesta va sufla în general slab până la moderat. Dimineața și noaptea pot apărea pe alocuri condiții de ceață, fenomen favorizat și de răcirea nocturnă.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul României se vor resimți cel mai bine nopțile reci de sfârșit de septembrie. Temperaturile minime la nivel național vor coborî până la numai 3 grade în estul Transilvaniei, astfel că diferența dintre valorile din timpul zilei și cele nocturne va fi importantă.

La munte vor apărea înnorări și, cu totul izolat, averse slabe, cu cantități de numai 1-2 l/mp. În Carpații de Curbură, situația se va schimba în timpul nopții, când vântul se va intensifica și va putea avea rafale de 60-70 km/h, cele mai puternice menționate în această prognoză.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea va avea parte de vreme normală termic pentru sfârșitul lunii septembrie, dar vântul va fi mai activ decât în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate intensificări de 40-50 km/h, ceea ce va accentua senzația de răcoare, mai ales în apropierea litoralului.

Pe timpul nopții, litoralul va rămâne însă cea mai blândă zonă din România, cu temperaturi minime care vor ajunge la aproximativ 14 grade. Cerul va fi variabil, iar prognoza nu indică precipitații importante pentru această regiune.

Vremea în București

În Capitală, vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Dimineața va avea un cer mai mult senin, iar pe parcursul intervalului acesta va deveni variabil, fără să fie anunțate fenomene meteorologice importante.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, astfel că după-amiaza va fi plăcută pentru finalul lunii septembrie. Noaptea se va răci, iar minima va coborî până la valori cuprinse între 8 și 11 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca va avea o vreme apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și o diferență importantă între temperaturile din timpul zilei și cele nocturne. În Transilvania, nopțile vor fi printre cele mai reci din țară, minima absolută prognozată pentru regiune coborând până la 3 grade în estul acesteia.

Timișoara se află în Banat, regiunea în care sunt așteptate unele dintre cele mai ridicate temperaturi din România. Maximele regionale se vor apropia de 25 de grade, iar vremea va rămâne în general liniștită, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.

Iași va avea temperaturi normale pentru sfârșitul lunii septembrie, în condițiile în care intervalul maximelor la nivel național va fi de 18-25 de grade. În Moldova sunt posibile cu totul izolat averse slabe, iar în sudul regiunii vântul va avea intensificări de 40-50 km/h.

Craiova se află într-una dintre cele mai calde regiuni ale zilei. În sudul Olteniei, maximele vor ajunge către 25 de grade, iar cerul va fi variabil. Cu totul izolat sunt posibile averse slabe, cantitățile de apă fiind de numai 1-2 l/mp.

Constanța va avea o zi cu temperaturi normale pentru această perioadă, însă vântul va fi mai puternic, în Dobrogea fiind prognozate viteze de 40-50 km/h. Noaptea va rămâne mai blândă decât în restul țării, pe litoral fiind așteptate minime de aproximativ 14 grade.

Brașov va resimți răcirea nocturnă caracteristică centrului țării. La nivelul Transilvaniei, minimele pot coborî până la 3 grade în estul regiunii, în timp ce la munte sunt posibile cu totul izolat averse slabe. În timpul nopții, în Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 60-70 km/h.

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