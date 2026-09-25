De ce a rămas Pierluigi Collina fără păr și cum a ajuns cel mai cunoscut arbitru din lume! Ce face italianul astăzi

Privirea lui era suficientă pentru ca până și marile vedete ale fotbalului să înțeleagă că negocierile s-au terminat. Pierluigi Collina, italianul cu capul ras care a arbitrat finala Cupei Mondiale din 2002 și finala Ligii Campionilor din 1999, s-a retras de pe teren în urmă cu mai bine de două decenii, însă nu a dispărut deloc din fotbal. La 66 de ani, fostul arbitru este unul dintre cei mai influenți oameni din arbitrajul mondial, iar în septembrie 2026 FIFA l-a adus din nou în prim-plan, odată cu alegerea noii generații de arbitri pentru competițiile internaționale.

De la fundaș central la unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din lume

Pierluigi Collina s-a născut la Bologna, în 1960, iar înainte să devină arbitrul pe care avea să-l recunoască o planetă întreagă a încercat fotbalul chiar din interiorul terenului. În adolescență a jucat ca fundaș central pentru o echipă locală, însă în 1977 a fost convins să urmeze un curs de arbitraj, iar cei care l-au pregătit și-au dat repede seama că avea calități deosebite pentru această meserie.

În paralel cu ascensiunea în arbitraj, Collina și-a continuat studiile și a absolvit Universitatea din Bologna, cu o diplomă în Economie, în 1984. În numai câțiva ani ajunsese deja la cel mai înalt nivel al competițiilor regionale, iar în 1988 a făcut pasul către Serie C1 și Serie C2, înainte de promovarea în Serie B și Serie A.

Imaginea care avea să-l facă imposibil de confundat a apărut în urma unei probleme medicale. Collina a suferit de o formă severă de alopecie, care a provocat pierderea permanentă a părului, iar capul ras și privirea extrem de intensă au devenit, în timp, parte din imaginea sa inconfundabilă.

Finala Manchester United-Bayern și meciul suprem al carierei

În 1995, după 43 de partide arbitrate în Serie A, Collina a fost inclus pe lista arbitrilor FIFA, iar cariera sa internațională a început să urce spectaculos.

A arbitrat cinci partide la Jocurile Olimpice din 1996, inclusiv finala dintre Nigeria și Argentina, iar trei ani mai târziu a primit unul dintre cele mai importante meciuri din fotbalul european: finala Ligii Campionilor din 1999 dintre Manchester United și Bayern München.

Apogeul a venit în 2002, când FIFA l-a desemnat să conducă finala Cupei Mondiale dintre Brazilia și Germania. Doi ani mai târziu a arbitrat și finala Cupei UEFA dintre Valencia și Olympique Marseille.

Autoritatea sa nu venea însă doar din aspectul intimidant. Collina devenise apreciat pentru modul în care gestiona presiunea, pentru cunoașterea regulamentului și pentru credibilitatea pe care o avea în fața fotbaliștilor și antrenorilor.

S-a retras în 2005, dar nu a plecat niciodată cu adevărat din arbitraj

Euro 2004 a fost ultimul mare turneu internațional al italianului. În 2005 a ajuns la limita de vârstă de 45 de ani impusă atunci arbitrilor internaționali, iar în luna august a aceluiași an și-a încheiat și cariera în fotbalul italian. Retragerea lui Collina a însemnat despărțirea de fluier, nu și de arbitraj.

În prezent, italianul este Chief Refereeing Officer al FIFA și președintele Comisiei de Arbitri FIFA, organismul care are printre responsabilități interpretarea Legilor Jocului și desemnarea arbitrilor și arbitrilor asistenți pentru competițiile organizate de FIFA.

Cu alte cuvinte, omul care altădată lua deciziile în mijlocul terenului participă acum la construirea sistemului după care sunt selectați și pregătiți cei care arbitrează cele mai mari competiții ale planetei.

Collina a fost unul dintre oamenii-cheie ai arbitrajului la Cupa Mondială din 2026

Importanța sa s-a văzut din nou înaintea Cupei Mondiale din 2026. FIFA a selectat pentru turneu 52 de arbitri, 88 de arbitri asistenți și 30 de oficiali video, proveniți din toate cele șase confederații, după un proces de selecție și monitorizare întins pe mai mult de trei ani.

Collina explica atunci că oficialii aleși au fost monitorizați atât la competițiile FIFA, cât și în campionatele interne și în meciurile internaționale, iar pregătirea lor a inclus inclusiv asistență din partea antrenorilor de fitness, medicilor, fizioterapeuților și specialiștilor în pregătirea mentală.

Tot la Mondialul din 2026, Collina a devenit una dintre vocile FIFA în privința măsurilor introduse pentru reducerea tragerilor de timp. Printre acestea s-au numărat limitele de timp pentru executarea unor repuneri în joc și pentru ieșirea de pe teren a jucătorilor schimbați, precum și reguli privind revenirea după intervenția echipei medicale. La finalul lunii iunie, italianul declara că măsurile avuseseră efectul dorit asupra ritmului partidelor.

A intervenit după scandalul de arbitraj de la Argentina-Egipt

Nici temperamentul ferm care îl caracteriza pe teren nu pare să fi dispărut. În iulie 2026, după controversele provocate de arbitrajul partidei Argentina – Egipt de la Cupa Mondială, Collina a ieșit public în apărarea independenței arbitrilor FIFA.

Fostul arbitru a acceptat că discuțiile constructive despre deciziile luate pe teren fac parte din fotbal, însă a respins acuzațiile nefondate privind integritatea oficialilor. Mesajul său a fost categoric: arbitrajul FIFA nu poate fi influențat din exterior, „nici măcar de președintele FIFA”.

Collina a atras atenția și asupra consecințelor unor asemenea acuzații, explicând că punerea sub semnul întrebării a integrității arbitrilor poate provoca reacții care ajung până la amenințări îndreptate împotriva oficialilor și familiilor acestora.

Ce face Pierluigi Collina în septembrie 2026

La 66 de ani, Collina este implicat direct în alegerea și pregătirea următoarei generații de arbitri. Pe 22 septembrie 2026, FIFA a anunțat cei 81 de oficiali din 36 de federații selectați pentru Cupa Mondială U-17 din Qatar, programată între 19 noiembrie și 13 decembrie. Lista cuprinde 27 de arbitri și 54 de arbitri asistenți, printre care se află și două brigăzi formate integral din femei.

Collina a explicat că FIFA a ales unii dintre cei mai promițători arbitri din fiecare confederație, fiind luate în calcul atât prestațiile acestora, cât și capacitatea de a lucra într-o echipă internațională și de a face față exigențelor unei competiții majore.

Turneul va utiliza din nou Football Video Support, un sistem diferit de VAR, prin care antrenorii au la dispoziție un număr limitat de solicitări pentru revizuirea anumitor faze importante, precum golurile, penalty-urile, cartonașele roșii directe sau cazurile de identificare greșită a unui jucător.

Astfel, la mai bine de 20 de ani de când a arbitrat ultimul său meci, Pierluigi Collina este tot în centrul fotbalului internațional. Nu mai aleargă printre Zidane, Ronaldo, Beckham sau alte vedete ale generației sale, însă contribuie la alegerea, pregătirea și coordonarea oamenilor care trebuie să ia astăzi aceleași decizii în fracțiuni de secundă.

Imaginea care a făcut înconjurul lumii a rămas aproape neschimbată: capul ras, privirea pătrunzătoare și aerul omului căruia este mai bine să nu încerci să-i explici prea mult de ce, de fapt, n-ai făcut fault.

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