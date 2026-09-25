Mașinile fabuloase ale Familiei Regale! Bentley-uri de 12 milioane de dolari și Fordul Dianei vândut cu o avere

Pasiunea Familiei Regale britanice pentru automobile are o istorie de peste un secol, însă puține mașini au ajuns să spună atât de multe despre proprietarii lor precum cele conduse de Prințesa Diana. De la un Ford Escort negru, ales special pentru a putea trece mai ușor neobservată, până la un Mercedes decapotabil care a stârnit controverse la Palat, Lady Di a încălcat convențiile inclusiv atunci când se urca la volan. Iar povestea automobilelor regale nu se oprește aici: Regele Charles are un Aston Martin transformat pentru a funcționa cu biocombustibil, Regina Elisabeta a II-a a deținut peste o duzină de Land Rover-uri, Harry și Meghan au plecat de la nunta lor într-un Jaguar electric, iar William a ales un Audi de lux cu propulsie electrică.

Prințesa Diana prefera să conducă singură

Potrivit AD Middle East, Familia Regală britanică are o relație strânsă cu automobilul încă de la începuturile industriei auto din Marea Britanie. Inițial, mașinile regale erau produse de Daimler Motor Company, companie fondată în 1896, considerată primul constructor auto din Anglia. Caroseriile acestor automobile speciale de stat erau realizate de celebrul Hooper, constructor care își câștigase reputația încă din epoca trăsurilor și care primise un mandat regal încă din 1830.

În prezent, automobilele folosite de Familia Regală sunt împărțite în mai multe categorii. Mașinile de stat sunt, în general, limuzine construite special pentru evenimente importante, există vehicule regale modificate pentru parade și ceremonii, dar și automobile semi-oficiale, utilizate la evenimente mai puțin formale. Pe lângă acestea, membrii familiei pot conduce propriile mașini, cumpărate personal sau primite cadou.

În epoca modernă, Jaguar, Land Rover, Bentley și Aston Martin sunt constructorii britanici care dețin mandate regale pentru furnizarea de automobile familiei, iar compania germană Audi a primit un astfel de mandat din partea Regelui Charles al III-lea în 2024.

Fordul Escort al Dianei a ajuns să valoreze o avere

Prințesa Diana prefera să conducă singură în loc să fie transportată de șoferii personalului regal. Pe vremea când ea și Charles erau logodiți, acesta i-a oferit un Ford Escort Ghia, însă Diana avea să mai dețină un Escort pe parcursul vieții.

Este vorba despre un Ford Escort RS Turbo S1 din 1985, o versiune mai puternică, inspirată de mașinile de raliu ale perioadei. Modelul făcea parte dintr-o serie limitată, iar exemplarele erau produse în alb. Diana a cerut însă ca al ei să fie vopsit în negru, tocmai pentru a putea trece mai ușor neobservată atunci când se afla la volan.

Decizia avea să transforme mașina într-o piesă cu totul aparte. În 2022, chiar și unul dintre cele mai bine păstrate exemplare ale modelului ar fi fost evaluat la aproximativ 46.000 de dolari.

Fordul care îi aparținuse Dianei s-a vândut însă la licitație pentru impresionanta sumă de 850.000 de dolari, de aproape 20 de ori mai mult, demonstrând cât de mult poate crește valoarea unei mașini clasice atunci când în povestea ei apare un nume regal.

Mercedesul cu care Diana a încălcat tradiția regală

La începutul anilor ’90, Diana era deja cunoscută pentru faptul că nu respecta întotdeauna convențiile restrictive ale Familiei Regale. Una dintre cele mai îndrăznețe decizii ale sale a venit atunci când a ales să închirieze pentru uz personal o mașină care nu fusese produsă de un constructor britanic.

A devenit astfel primul membru al Familiei Regale care făcea o asemenea alegere, iar automobilul nu era nici pe departe clasica mașină de familie în care te-ai fi așteptat să călătorească o prințesă împreună cu cei doi fii ai săi. Diana alesese un Mercedes-Benz 500SL decapotabil din 1991.

Pentru a păstra totuși o legătură cu tradiția Casei Regale, automobilul a fost ales într-o nuanță bordo închis, preferată de monarhia britanică. Reacțiile provocate de alegerea unei mașini germane au fost însă atât de puternice, încât Diana a fost nevoită să o returneze companiei Mercedes.

Automobilul se află în muzeul companiei din Germania, unde este expus lângă un SUV G-Class special construit de Mercedes pentru Papă.

Două limuzine Bentley estimate la aproximativ 12 milioane de dolari fiecare

În secolul al XX-lea, Rolls-Royce a dominat mult timp garajul oficial al monarhiei britanice, însă în secolul următor Familia Regală și-a îndreptat atenția către un alt constructor britanic de automobile de ultralux, Bentley.

Două limuzine identice au fost construite special în 2002, la fabrica Bentley din Crewe, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de domnie ai Reginei Elisabeta a II-a. Bazate pe modelul Arnage, automobilele au combinația tradițională de negru și bordo asociată vehiculelor regale.

Limuzinele sunt mai lungi și mai înalte decât automobilele obișnuite și dispun de motoare V8 mai puternice, necesare inclusiv din cauza greutății blindajului și a protecției împotriva exploziilor. Mașinile sunt încă folosite, iar valoarea lor ar fi de aproximativ 12 milioane de dolari pentru fiecare exemplar.

Aston Martinul Regelui Charles funcționează cu un combustibil neobișnuit

Când actualul Rege Charles al III-lea a împlinit 21 de ani, mama sa, Regina Elisabeta a II-a, i-a cumpărat un Aston Martin DB6 decapotabil nou-nouț. Modelul era succesorul celebrului DB5 devenit faimos datorită lui Sean Connery în Goldfinger, iar mașina era suficient de rapidă încât tânărul Charles l-a angajat pe Graham Hill, dublu campion mondial de Formula 1, pentru a-l învăța să o conducă pe circuit.

Charles a păstrat automobilul timp de peste cinci decenii, însă preocupările sale pentru mediu l-au determinat să îl transforme pentru a funcționa cu un biocombustibil special obținut din reziduuri provenite din industria britanică a vinului și a brânzeturilor.

Mașina a avut și un rol important într-unul dintre cele mai urmărite evenimente regale din ultimele decenii. În 2011, după nunta lor, Prințul William și Kate Middleton au plecat de la ceremonie chiar în acest Aston Martin.

Regina Elisabeta a II-a a avut peste o duzină de Land Rover-uri

Relația Reginei Elisabeta a II-a cu Land Rover a început aproape odată cu apariția companiei, la sfârșitul anilor ’40, când tatăl ei, Regele George al VI-lea, a condus un prototip al primului automobil produs de marcă.

De-a lungul vieții, Regina a deținut mai mult de o duzină de Land Rover-uri, inclusiv mai multe vehicule modificate special pentru aparițiile oficiale. Primul a fost un Series 1 din 1954, folosit în timpul turneului său de șase luni din acel an, iar ultimul a fost un Range Rover din 2005, utilizat la parada organizată în 2016 pentru aniversarea a 90 de ani a suveranei.

Elisabeta a II-a avea însă și automobile personale, pe care le conducea pe diferitele proprietăți regale. Printre acestea s-au numărat un Series II station wagon din 1966 și un 110 station wagon din 1983, însă presupusul său favorit era un Range Rover Vogue verde din 2009, la volanul căruia Regina a fost fotografiată în numeroase rânduri.

Harry și Meghan au plecat de la nuntă într-un Jaguar electric

În 2017, în contextul planurilor Jaguar de a se îndrepta spre producția de automobile electrice, compania britanică a realizat, cu ajutorul producătorului de vehicule electrice de performanță Rimac, o versiune electrică a unuia dintre cele mai legendare modele ale sale, Jaguar E-Type.

Un an mai târziu, când Prințul Harry s-a căsătorit cu Meghan Markle, Jaguar le-a împrumutat celor doi automobilul, iar proaspeții căsătoriți au plecat de la nuntă în spectaculosul Jaguar E-Type Zero, cu propulsie electrică.

Prințul William a ales un Audi electric

Prințul William a mers și el în direcția automobilelor electrice, alegând o mașină care să reflecte preocupările sale pentru problemele de mediu. Numai că, asemenea mamei sale cu trei decenii înainte, nu s-a oprit la o marcă britanică.

William a optat pentru un Audi RS E-Tron GT din 2021, un automobil electric de înaltă performanță cu un preț de ordinul a șase cifre. El și Kate au fost fotografiați sosind cu mașina inclusiv la Earthshot Prize.

Diferența față de experiența Dianei spune însă multe despre cât de mult s-au schimbat vremurile. Dacă alegerea unui Mercedes german a provocat în cazul ei o reacție atât de puternică încât automobilul a fost returnat, decizia lui William de a cumpăra un Audi a generat mult mai puține controverse.

De la Fordul negru cu care Diana încerca să treacă neobservată și până la limuzinele Bentley blindate evaluate la milioane de dolari, automobilele Familiei Regale au ajuns să spună, fiecare în felul său, câte ceva despre epoca și personalitatea celui aflat la volan. În cazul Prințesei Diana, până și alegerea unei mașini putea deveni o declarație de independență.

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