Este sigur să mănânci orezul rămas de pe o zi pe alta? Greșeala care poate deveni periculoasă

Orezul rămas de la masa de seară ajunge adesea în frigider pentru a fi consumat a doua zi. Deși poate fi mâncat în siguranță dacă este păstrat corect, o greșeală frecventă poate transforma acest aliment aparent inofensiv într-un risc pentru sănătate. Problema nu este neapărat reîncălzirea, ci ceea ce se întâmplă cu orezul în orele de după ce a fost gătit.

Orezul crud poate conține spori ai bacteriei Bacillus cereus. Aceștia sunt rezistenți la temperaturi ridicate, ceea ce înseamnă că o parte dintre ei pot supraviețui procesului de gătire, potrivit The Independent.

Cât timp orezul este consumat imediat după preparare, acest lucru nu reprezintă, în mod normal, o problemă. Riscul crește însă atunci când mâncarea gătită este lăsată prea mult timp la temperatura camerei.

Pe măsură ce orezul se răcește și rămâne în condiții favorabile, sporii pot germina, iar bacteriile se pot înmulți. Unele tulpini de Bacillus cereus pot produce toxine capabile să provoace toxiinfecții alimentare.

De aceea, orezul gătit nu ar trebui lăsat ore întregi pe masă sau în oala în care a fost preparat înainte de a fi pus în frigider.

De ce reîncălzirea orezului nu rezolvă întotdeauna problema

O idee des întâlnită este că orice bacterie prezentă în mâncare va fi distrusă dacă aceasta este încălzită suficient de bine a doua zi. În cazul orezului, lucrurile sunt mai complicate.

Chiar dacă reîncălzirea poate distruge bacterii, unele toxine produse de Bacillus cereus sunt rezistente la căldură. Astfel, dacă orezul a fost păstrat necorespunzător suficient timp pentru ca bacteriile să se înmulțească și să producă toxine, încălzirea ulterioară nu garantează că alimentul devine din nou sigur.

Tocmai de aceea, modul în care orezul este păstrat după preparare este mai important decât simplul fapt că va fi reîncălzit.

Specialiștii recomandă ca orezul care nu este consumat imediat să fie răcit cât mai repede și pus la frigider, într-un recipient acoperit.

Împărțirea unei cantități mari de orez în recipiente mai mici poate grăbi răcirea. Nu este recomandat să fie lăsat la temperatura camerei pentru perioade lungi în ideea că trebuie să ajungă complet rece înainte de a putea fi introdus în frigider.

Cât timp poate fi păstrat orezul în frigider

Pentru a reduce riscurile, recomandarea citată de The Independent este ca orezul gătit să fie consumat în maximum 24 de ore după ce a fost pus la frigider.

Atunci când este reîncălzit, trebuie să fie fierbinte în întregime, nu doar la suprafață. De asemenea, este recomandată evitarea reîncălzirii repetate a aceleiași porții.

Dacă orezul a rămas mai multe ore la temperatura camerei, cea mai sigură variantă este să fie aruncat, chiar dacă aspectul și mirosul nu par să indice că s-a alterat. Bacteriile și toxinele care pot provoca o toxiinfecție alimentară nu pot fi întotdeauna detectate prin miros sau gust.

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