Kris Jenner, la 70 de ani, iubește un bărbat cu 25 de ani mai tânăr! Regula neașteptată după care funcționează relația lor

Kris Jenner și Corey Gamble sunt împreună de mai bine de un deceniu, iar relația lor pare să funcționeze tocmai pentru că niciunul dintre ei nu simte nevoia să îl țină permanent pe celălalt aproape. O sursă apropiată cuplului a dezvăluit pentru PEOPLE cum arată, de fapt, povestea lor de dragoste, de ce perioadele petrecute separat nu reprezintă o problemă și ce spune Kris Jenner despre diferența de 25 de ani dintre ea și partenerul său.

Kris Jenner și Corey Gamble sunt în continuare împreună

Kris Jenner și Corey Gamble continuă să formeze un cuplu solid, în ciuda zvonurilor care au circulat de-a lungul timpului despre relația lor. O sursă apropiată celor doi a declarat pentru PEOPLE că sunt „în continuare împreună” și că sunt „parteneri foarte buni unul pentru celălalt”, după mai bine de zece ani de relație.

Cei doi au apărut împreună sâmbătă, 19 septembrie, la evenimentul organizat cu ocazia deschiderii Lucas Museum of Narrative Art din Los Angeles, unde au pozat pe covorul roșu ținându-se de mână. Cu aproximativ șase luni înainte, în luna martie, Kris Jenner și Corey Gamble participaseră împreună și la petrecerea Vanity Fair organizată după gala Premiilor Oscar 2026.

Secretul relației lor: nu trebuie să fie tot timpul împreună

Potrivit sursei citate de PEOPLE, unul dintre lucrurile care îi ajută pe Kris Jenner și Corey Gamble să rămână împreună este libertatea pe care și-o acordă reciproc. Cei doi pot călători separat, își pot urmări propriile preocupări și nu consideră că o relație presupune să își petreacă fiecare moment unul în compania celuilalt.

„Pot petrece timp separat, iar apoi se întorc unul la celălalt ca și cum nu ar fi plecat niciodată. Corey și Kris își permit reciproc să călătorească și să își trăiască viețile. Nu au nevoie să fie împreună tot timpul. Le place să fie împreună, dar, în același timp, le place să își urmeze fiecare propriul drum în viață”, a explicat sursa.

Ce rol are Corey Gamble în viața lui Kris Jenner

Kris Jenner, în vârstă de 70 de ani, l-ar considera pe Corey Gamble, care are 45 de ani, o prezență care îi oferă stabilitate și echilibru, mai ales într-o viață dominată de proiecte, apariții publice și activitatea familiei Kardashian-Jenner.

„Este stabil și grijuliu. O ajută pe Kris să rămână cu picioarele pe pământ”, a mai declarat sursa, care a precizat și că cei doi nu ar fi purtat până acum discuții serioase despre căsătorie. Potrivit aceleiași persoane, Kris și Corey sunt mulțumiți de relația pe care o au în prezent și nu simt nevoia să o transforme neapărat într-un mariaj.

Sunt împreună din 2014

Kris Jenner și Corey Gamble s-au cunoscut în 2014, la petrecerea organizată pentru aniversarea a 40 de ani a designerului Riccardo Tisci, un prieten comun al celor doi. În aprilie 2015 și-au oficializat relația pe Instagram, iar un an mai târziu și-au făcut debutul ca pereche pe covorul roșu, la Met Gala 2016.

De atunci, cei doi au rămas împreună, chiar dacă diferența de vârstă de 25 de ani dintre ei și absențele ocazionale de la anumite evenimente au alimentat periodic speculațiile privind o eventuală despărțire.

Kris Jenner a răspuns zvonurilor despre despărțire

În luna aprilie, Kris Jenner a vorbit despre speculațiile privind relația cu Corey Gamble în podcastul „Khloé in Wonder Land”, realizat de fiica sa, Khloé Kardashian. Vedeta a respins atunci zvonurile potrivit cărora ea și Corey s-ar fi despărțit și a mărturisit că asemenea povești probabil l-au deranjat mai mult pe partenerul său decât pe ea.

„Nu prea am timp să stau să mă gândesc la astfel de lucruri, pentru că sunt atât de ocupată și am parte de suficiente distrageri naturale în viața mea reală și de lucrurile care contează cu adevărat pentru mine, nepoții mei, copiii mei, eu, mama mea, CeCe, Corey, noi toți”, a spus Kris Jenner.

Nunta nu este exclusă complet

Deși sursa apropiată cuplului susține că Kris Jenner și Corey Gamble nu au discutat despre căsătorie și că sunt fericiți cu relația în forma actuală, vedeta nu a închis complet ușa unei eventuale nunți.

Întrebată despre posibilitatea ca ea și Corey să ajungă în fața altarului, Kris Jenner a preferat să lase loc surprizelor:

„Nu se știe niciodată. Pur și simplu nu se știe niciodată. Sunt plină de surprize”, a spus ea.

Ce spune despre diferența de 25 de ani dintre ei

Kris Jenner a vorbit și despre diferența considerabilă de vârstă dintre ea și Corey Gamble, explicând că pentru ei aceasta nu reprezintă o problemă și că relația nu a fost ceva pe care să îl fi planificat.

„Vârsta este doar un număr”, a spus Kris, înainte de a explica faptul că nimeni nu își poate programa persoana de care se va îndrăgosti. „Nu am plănuit asta, știi? Nu planifici de cine urmează să te îndrăgostești sau, poate, alături de cine vei ajunge să îți trăiești viața. Pur și simplu se întâmplă.”

Kris Jenner va reveni și pe micile ecrane odată cu sezonul 8 al reality-show-ului „The Kardashians”, programat să aibă premiera pe 8 octombrie, pe Hulu.

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