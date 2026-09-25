Când trece România la ora de iarnă. Ziua în care se dau ceasurile înapoi

Ora de vară se va încheia pe 25 octombrie 2026. În această zi, ceasurile din mare parte a Europei vor fi date înapoi cu o oră, marcând revenirea la ora de iarnă. De regulă, schimbarea orei are loc în ultima duminică din octombrie. În 2026, aceasta cade pe 25 octombrie. Iată când trece România la ora de iarnă.

Când se dă ora înapoi

În primele ore ale zilei de duminică, ceasurile vor fi date înapoi de la ora 4:00 la ora 3:00. Schimbarea marchează începutul orei de iarnă, considerată oficial ora standard.

Pentru mulți oameni, trecerea la ora de iarnă înseamnă o oră în plus de somn. Anterior, în luna martie, ceasurile au fost date înainte cu o oră, când a început ora de vară.

Practică schimbării orei a fost introdusă în Europa în anii 1970. Unul dintre principalele motive a fost criza petrolului din 1973, când autoritățile sperau că folosirea mai eficientă a luminii naturale va contribui la reducerea consumului de energie.

Multe dispozitive moderne își schimbă acum automat ora atunci când are loc trecerea la ora de vară sau la ora de iarnă. Telefoanele inteligente, ceasurile digitale și alte dispozitive conectate la internet pot actualiza ora fără intervenția utilizatorului, dacă funcția de setare automată a orei este activată.

În ciuda dezbaterilor care reapar periodic cu privire la oportunitatea menținerii schimbării sezoniere a orei, ajustarea de două ori pe an rămâne în vigoare. Astfel, europenii își vor da din nou ceasurile înapoi cu o oră pe 25 octombrie 2026.

De ce se schimbă ora

Schimbarea orei are loc de două ori pe an, primăvara și toamna, iar România respectă în prezent acest sistem alături de celelalte state europene. Măsura a fost introdusă inițial pentru a folosi mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie.

În România, sistemul schimbării sezoniere a orei a fost introdus în 1917, abandonat ulterior și reintrodus în 1979. De-a lungul timpului, unul dintre principalele argumente pentru această practică a fost economisirea energiei prin folosirea mai îndelungată a luminii naturale.

În prezent, schimbarea orei are și rolul de a menține România sincronizată cu celelalte state europene. Un calendar comun este important pentru transporturi, comunicații și funcționarea sistemelor informatice.

Se renunță la schimbarea orei?

Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei a fost discutată în ultimii ani la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European a votat în 2019 pentru eliminarea acestei practici, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind modul și momentul în care măsura ar urma să fie aplicată.

În lipsa unei decizii comune, sistemul actual rămâne în vigoare. Astfel, și în 2026 România va trece de la ora de vară la ora de iarnă, în ultima duminică din octombrie.

Istoricul schimbării orei

Schimbarea orei primăvara și toamna în Europa este o practică mai veche decât Uniunea Europeană. A fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, pentru economisirea energiei, și a fost reintrodusă în mai multe țări în anii 1970.

Uniunea Europeană a adoptat prima legislație privind ora de vară în 1980, printr-o directivă care a coordonat practicile deja existente la nivel național, pentru a contribui la buna funcționare a pieței unice.

Directiva actuală a intrat în vigoare în 2001. Potrivit acesteia, toate statele membre trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard („ora de iarnă”) în ultima duminică din octombrie.

Ora standard în statele membre

Statele membre sunt libere să decidă în ce fus orar vor să se afle. În prezent, în Uniunea Europeană există trei fusuri orare standard: