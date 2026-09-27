A fost activat Planul Roșu de Intervenție în Sibiu. Invitații de la o nuntă au ajuns la spital, după ce au acuzat stări de rău

O nuntă organizată la Palatul Brukenthal din Sibiu a fost întreruptă de o intervenție medicală de amploare, după ce mai mulți invitați au început să se simtă rău în timpul petrecerii. Din cei aproximativ 80 de participanți, aproape jumătate au acuzat greață și episoade de vărsături, simptome care au ridicat suspiciunea unei posibile toxiinfecții alimentare.

Echipajele de salvare au fost chemate de urgență la fața locului pentru a acorda îngrijiri persoanelor afectate. Având în vedere numărul celor care prezentau simptome, autoritățile au activat și planul roșu de intervenție.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție

La câteva ore de la servirea mesei, mai mulți dintre cei prezenți la petrecere au început să acuze stări de rău. Situația a escaladat rapid, iar autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție la Palatul Brukenthal. Printre simptomele raportate s-au numărat greața și vărsăturile, tabloul fiind unul specific unei posibile toxiinfecții alimentare.

Invitații au început să caute explicații pentru starea în care au ajuns, iar meniul servit la eveniment a intrat imediat în atenție. Unul dintre cei aflați la eveniment a povestit ce preparate au fost aduse la masă:

„S-a dat aperitiv, după s-a dat un peşte, şi-acuma ciorba, dar la ciorbă, cred că nu e de la ciorbă”, a declarat invitatul, potrivit Observatornews.

Intervenția echipajelor medicale s-a încheiat cu transportarea mai multor persoane la spital. Potrivit reprezentanților ISU Sibiu, în total, 30 de invitați au fost consultați de medici la fața locului, printre aceștia numărându-se și un adolescent.

„Au fost evaluate medical, la faţa locului, un număr total de 30 de persoane, 29 de adulţi şi un minor. În urma evaluării medicale, au fost transportate la spital 20 de persoane, 19 adulţi şi un minor în vârstă de 16 ani”, a declarat Raluca Marcu, ISU Sibiu.

În paralel, inspectorii au verificat condițiile în care au fost pregătite și păstrate preparatele servite la eveniment. Controlul a scos la iveală mai multe nereguli, de la deficiențe privind igiena până la produse alimentare care nu aveau elementele necesare de identificare. De asemenea, spațiile destinate preparării și depozitării alimentelor nu erau întreținute corespunzător.

În urma verificărilor, activitatea unității a fost suspendată. Tototdată, administratorii au fost sancționați cu o amendă în valoare de 30.000 de lei.

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