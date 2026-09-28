Câte cuvinte poate înțelege un câine. Numărul este mai mare decât ai putea crede

Câte cuvinte poate înțelege un câine. Numărul este mai mare decât ai putea crede
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„Plimbare”, „mâncare” sau „afară” sunt cuvinte care pot provoca imediat o reacție din partea unui câine. Animalele pot însă recunoaște mult mai multe cuvinte și expresii decât cele câteva folosite zilnic pentru hrană sau plimbări, iar diferențele de la un câine la altul pot fi foarte mari.

Un studiu realizat de cercetători canadieni a constatat că animalele analizate răspundeau, în medie, la 89 de cuvinte și expresii, potrivit Sky News.

Cercetarea, publicată în revista Applied Animal Behaviour Science, a analizat răspunsurile proprietarilor a 165 de câini. Aceștia au fost întrebați la ce cuvinte sau expresii reacționau animalele lor în mod consecvent.

Rezultatele au variat considerabil. În timp ce unii câini răspundeau la numai 15 cuvinte și expresii, în cazul animalului cu cel mai bogat vocabular raportat numărul ajungea la 215.

Ce cuvinte recunosc cel mai ușor câinii

Nu este surprinzător că printre cuvintele la care câinii reacționau cel mai frecvent se aflau propriul nume și comenzile folosite în mod repetat de stăpâni.

Peste 90% dintre animale reacționau la propriul nume, iar printre expresiile recunoscute frecvent se numărau echivalentele unor comenzi precum „stai”, „vino”, „jos”, „așteaptă” sau „nu”.

Câinii puteau reacționa însă și la cuvinte care nu reprezentau comenzi. Printre acestea se aflau termeni legați de mâncare, plimbări, jucării și alte obiecte sau activități familiare. Aproximativ jumătate dintre cuvintele raportate de proprietari erau comenzi.

Cercetătorii au observat și că anumite tipuri de câini păreau să răspundă la mai multe cuvinte. Câinii antrenați profesional, de exemplu, aveau un repertoriu raportat mai mare decât animalele fără un astfel de antrenament.

Ce înseamnă, de fapt, că un câine „înțelege” un cuvânt

Cifra de 89 nu înseamnă că un câine obișnuit posedă un vocabular comparabil cu cel al unui om și nici că interpretează limbajul în același mod.

Studiul a măsurat cuvintele și expresiile la care proprietarii spuneau că animalele lor ofereau un răspuns specific și consecvent.

Un câine poate, de exemplu, să asocieze sunetul unui anumit cuvânt cu o acțiune, un obiect sau cu ceea ce urmează să se întâmple. Dacă aude în mod repetat „plimbare” înainte să fie scos afară, poate învăța asocierea și poate începe să reacționeze imediat ce aude cuvântul.

De aceea, cercetătorii au fost prudenți în privința concluziilor și au arătat că răspunsurile proprietarilor nu demonstrează singure cât de profund înțeleg animalele semnificația cuvintelor.

Unii câini pot învăța sute de cuvinte

Există și cazuri excepționale care arată cât de departe poate ajunge capacitatea unor câini de a asocia cuvintele cu obiecte.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Chaser, un border collie care a devenit celebru după ce cercetătorii au demonstrat că putea identifica după nume peste 1.000 de obiecte diferite.

Astfel de performanțe sunt însă neobișnuite. Studiul citat de Sky News sugerează mai degrabă că repertoriul de cuvinte la care un câine răspunde poate varia enorm în funcție de animal, experiență și antrenament. Cifra medie de 89 oferă o imagine asupra capacității câinilor de a învăța asocieri verbale, nu o limită fixă a numărului de cuvinte pe care le pot recunoaște.

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