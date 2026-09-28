Maria Vigheciu și iubi sunt de nedespărțit! Influencerița și Bogdan Mihalcea știu cum să păstreze flacăra iubirii aprinsă

Maria Vigheciu, 32 de ani, fostă stewardesă și party girl faimoasă de mulți ani în mediul online, acum mamă de doi (sau de trei, când apare și cățelul Yuki în fața camerei), se descurcă excelent din promovarea produselor destinate bebelușilor, pe conturile ei de social media. Dar pe lângă această existență dominată de parenting, Maria Vigheciu și iubitul său Bogdan Mihalcea au fost surprinși de CANCAN.RO undeva în centrul Capitalei, unde Maria i-a făcut iubitului o supriză. (Nu, nu este însărcinată din nou).

După o tinerețe tumultuoasă, au venit marile provocări pentru Maria Vigheciu, însă le face față cu brio. Se ocupă în primul rând de copii, adică Anais, fetița pe care o are din prima sa căsătorie, cu Vlad Mihalașcu. După divorț a apărut în viața ei iubitul de acum, Bogdan Mihalcea, iar din această iubire s-a născut Tudor, micuțul familiei, pe care Maria îl crește cu un stil foarte hands-on.

Pentru că pe Anais a făcut-o la doar 19 ani, Maria are acum un ajutor de încredere în creșterea micuțului Tudor. Anais e aproape la fel de înaltă precum mama ei, iar imaginile cu toți trei la o ieșire matinală sunt foarte cute – POZELE SUNT AICI. Probabil pentru Anais e o mare bucurie să se trezească cu un bebe frățior la vârsta adolescenței.

Maria Vigheciu și iubitul ei știu să mențină relația la intensitate

Maria Vigheciu are peste 200k de followeri doar pe Instagram, ceea ce îi permite să-și facă singură programul de muncă. Pare să aibă colaborări strict cu branduri care o interesează și pe care le utilizează, în general legate de creșterea copiilor. În acest sens și-a deschis o nouă rubrică pe Inta, „Mom Hotline”, în care prezintă foarte haios viața ei de mămică de toddler. Micuțul Tudor apare și el, bineînțeles. Nici Anais nu este neglijată, iar Maria compensează dezechilibrul de atenție din această perioadă cu cadouri dorite foarte mult de Anais, și ea pasionată de cosmetică, mai precis de minunata lume a îngrijirii și decorării unghiilor.

De data asta, însă, Maria Vigheciu a decis să-l răsfețe pe iubitul ei și tatăl micuțului Tudor, așa că au plecat împreună din locuința lor din cartierul Floreasca, un apartament imens de unde Maria postează deseori apusuri intense. Îmbrăcată cu un top alb, care îi avantajează abdomentul plat, atipic pentru o proaspătă mămică, plus o pereche de pantaloni cu animal print, Maria îl lasă pe iubitul ei să conducă în timp ce ea își face managementul pe telefon. Cât despre surpriză, discreția ne împiedică să dezvăluim despre ce-a fost vorba, însă evident iubitul său Bogdan a fost încântat. Cu siguranță urmează postări despre dezvăluirea acestui mic secret al celor doi.

CITEȘTE ȘI:

Maria Vigheciu nu renunță la micile plăceri matinale. Ajutorul de nădejde al influnceriței, atunci când tatăl copilului nu se află prin preajmă

NU RATA!

Cine este, de fapt, tatăl copilului Mariei Vigheciu? Misterul a fost elucidat iar iubitul a confirmat!