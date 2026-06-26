Maria Vigheciu nu renunță la micile plăceri matinale. Ajutorul de nădejde al influnceriței, atunci când tatăl copilului nu se află prin preajmă

Maria Vigheciu este una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, însă rolul primordial din viața ei pare să fie cel de mamă. Așa cum știți, șatena s-a „întâlnit” prima dată cu acest rol în urmă cu 12 ani, atunci când a adus-o pe lume pe fiica ei, Anais. Recent, șatena a dat naștere celui de-al doilea copil al său pe care l-a botezat Tudor Ion. După ce v-am dezvăluit cine este tatăl celui de-al doilea copil, acum CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu familia influenceriței!

Maria Vigheciu este urmărită de o comunitate de peste 200 de mii de oameni pe Instagram, dar, cu toate acestea preferă să fie discretă în privința vieții sale personale. Așa cum știm, tânăra este mama unei fetițe pe care a adus-o pe lume când avea doar 19 ani, dar și al unui băiețel nou născut. Botezul fiului vedetei a avut loc recent, iar în imagini tatăl copilului lipsește cu desăvârșire. Acest lucru a stârnit curiozitate și a ridicat mai multe semne de întrebare în rândul persoanelor care îl urmăresc, dar noi am stat de vorbă cu ei și am aflat că motivul pentru care Bogdan nu apare în fotografii ar fi altul (vezi aici). Iată cum am surprins-o pe Maria acum alături de familia ei!

Ajutorul de nădejde al Mariei Vigheciu, atunci când tatăl copilului nu se află prin preajmă

Zilele acestea, Maria Vigheciu a fost surprinsă în zona Floreasca în timpul unei ieșiri matinale. Nu era singură, ci alături de cei doi copii ai săi, dar și de bona filipineză care o ajută. Cu toate că a născut în urmă cu două luni, influencerița s-a refăcut rapid și arată foarte bine. A ales să poarte un outfit simplu, dar care i-a scos în evidență corpul. A optat pentru o pereche de blugi largi și un tricou alb mulat prin care se putea observa că abdomenul ei este plat, ceea ce înseamnă că s-a refăcut rapid după naștere.

A intrat cu fiica cea mare într-o cafenea, acolo de unde și-a cumpărat o băutură, apoi cele două au ieșit și s-au îndreptat către bona care le aștepta cu cel mic. Maria, ca o mamă atentă, l-a luat pe micuț în brațe, când a realizat că acesta nu mai avea stare, și s-a plimbat așa cu el până acasă. Cu toate că multe mame preferă sistemele de purtare al bebelușului, șatena pare că își dorește să îl țină chiar ea în brațe pe copil.

Influencerița este o mamă implicată și grijulie

Nu putem să nu remarcăm faptul că Anais este și ea foarte atentă la frățiorul ei mai mic. O privește atent și pe mama ei care îl ține în brațe pe copilaș, iar la un moment dat îi pune acestuia mâna pe cap. De altfel, Maria ne-a dezvăluit într-un interviu exclusiv (vezi aici tot interviul) că fiica ei este foarte încântată de frățiorul ei și că și-a luat în serios rolul de soră mai mare. „Anais se bucură să fie o soră mai mare, și-a dorit mereu un frățior”, spune ea Maria pentru CANCAN.RO.

După ce s-a încheiat plimbarea, merg cu toții spre complexul rezidențial din zona Floreasca unde locuiesc. Remarcăm că influencerița nu l-a lăsat nicio clipă din brațe pe fiul ei, iar micuțul la un moment dat a adormit la pieptul mamei. Cel mai probabil urma ora lui de somn, așa că Maria, Anais și bona lor au urcat repede în complex pentru a-l pregăti de culcare pe cel mic.

CITEȘTE ȘI: Cine este, de fapt, tatăl copilului Mariei Vigheciu? Misterul a fost elucidat iar iubitul a confirmat!

ACCESEAZĂ ȘI: Maria Vigheciu a devenit mamă! Ce probleme a avut influencerița la naștere: „A fost greu”