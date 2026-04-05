Maria Vigheciu a devenit mamă! Ce probleme a avut influencerița la naștere: „A fost greu"

De: Irina Vlad 05/04/2026 | 22:52
Maria Vigheciu a avut complicații la naștere/ sursă foto: Instagram
Duminică, 5 aprilie, Maria Vigheciu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Direct de pe patul de spital, influencerița le-a povestit urmăritorilor o parte din experiență, dar și cât de greu i-a fost să treacă prin acest moment unic.

Maria Vigheciu a devenit prima dată mamă la vârsta de 19 ani, experiență care i-a adus celebritatea pe YouTube, unde posta zilnic filmări din viața ei de tânără mămică. Ulterior, și-a mutat activitatea pe Instagram, unde a început să creeze un alt timp de conținut, datorită căruia a adunat o comunitate numeroasă de urmăritori. De duminica Floriilor, Maria Vigheciu a devenit mamă pentru a doua oară, însă nașterea nu a fost ocolită de probleme.

Maria Vigheciu: „A fost un proces greu”

După 10 ani de când a devenit mama unei fetițe, pe nume Anays, influencerița a adus pe lume un băiețel. Se pare că nașterea nu a fost lipsită de probleme, însă Maria Vigheciu a preferat să nu intre prea mult în detalii, rezumându-se la a spune că a fost „un proces greu” și că, fără ajutorul și profesionalismul echipei medicale, cel mai probabil situația ar fi putut deveni extrem de complicată.

Maria Vigheciu a devenit mamă pentru a doua oară/ sursă foto: Instagram

„Despre procesul nașterii aleg să nu intru în detalii. Prefer să nu share-uiesc pentru că nu vreau să influențez pe nimeni, mai ales că fiecare poveste diferă de la persoană la persoană, cum fiecare corp este unic și reacționează în felul lui… și factorii care pot schimba lucrurile sunt foarte diverși.

Pot să vă spun că a fost un proces greu – așa l-am simțit, dar la finalul zilei, lucrul care a schimbat complet experiența mea a fost alegerea medicului. Am avut încredere în doctorul meu din prima clipă și cred că fără asta nu aș fi reușit să rămân cu moralul sus și cu o stare psihică bună pe tot parcursul.

Și, evident, toată echipa de la spital – care a fost acolo real pentru mine, mai ales în momentele în care au apărut lucruri neprevăzute. Am simțit că totul se întâmplă cu grjă și în favoarea mea”, a scris Maria Vigheciu pe Instagram.

