Cine este, de fapt, tatăl copilului Mariei Vigheciu? Misterul a fost elucidat iar iubitul a confirmat!

Maria Vigheciu este una dintre cele mai apreciate și urmărite influencerițe din România. Tânăra în vârstă de 32 de ani are o comunitate extrem de mare pe Instagram, iar oamenii îi urmăresc zilnic activitatea. Cu toate că este o fire foarte deschisă și sinceră, Maria a preferat ca viața personală să o țină destul de privată. Inclusiv sarcina cu cel de-al doilea copil a anunțat-o foarte târziu, când mai avea puțin și năștea. În urmă cu două luni, Maria a adus pe lume un băiețel, însă aceasta nu a publicat nicio fotografie cu tatăl fiului ei. CANCAN.RO a elucidat însă misterul și am aflat cine este tatăl fiului influenceriței.

Maria Vigheciu este în culmea fericirii! Influencerița care a devenit mamă la doar 19 ani și a divorțat de tatăl fiicei sale în 2016, a mai avut o relație ulterior cu Bogdan Mihalcea, dar a anunțat despărțirea de acesta în 2023. De atunci și până acum, Maria și-a ținut viața amoroasă cât se poate de secretă, însă recent a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. În urmă cu două luni a și născut, iar la botez au lipsit, din nou, imaginile cu tatăl fiului ei.

Cine este tatăl fiului Mariei Vigheciu?

Maria Vigheciu și-a refăcut viața după primul divorț alături de Bogdan Mihalcea, bărbatul care i-a fost alături în ultimii ani. (vezi aici cum i-am surprins). Bogdan a fost pentru Maria partener, sprijin și prieten, dar și tată pentru fiica sa, Anais, cu toate că și tatăl biologic se implică în creșterea ei. Nu vă mai ținem în suspans și să spunem că tatăl fiului Mariei este chiar Bogdan, iubitul influenceriței. Familia lor s-a întregit după ce Maria a dat naștere celui de-al doilea copil, un băiețel pe care l-au creștinat recent, Tudor Ion. Contactată de CANCAN.RO, Maria Vigheciu ne-a povestit cum decurge viața ei în ultimul timp.

„Mi-am dorit foarte mult copilul, mi-am dorit să fac bebeluș de multă vreme, așa că atunci când am aflat că sunt însărcinată l-am primit cu drag și ne aduce bucurie în familie. Anais se bucură să fie o soră mai mare. Și așa avem familia completă. Cel mic, Anais, Yuki (n.r. cățelușul ei), pe care l-am luat de aproape doi ani. Tot așa din dorința de a pune dragostea noastră undeva. Noi ne doream mai demult un copil, și Anais și-a dorit un frățior, dar nu s-au legat lucrurile de la început, dar iată că acum a venit momentul să am un copil”, a declarat Maria Vigheciu pentru CANCAN.RO.

Influencerița a devenit mamă pentru dată la 19 ani, atunci când a adus-o pe lume pe fiica ei și a fostului ei soț, Mihalașcu Vlad. Acum, tânăra este o domnișoară în toată regula și este foarte încântată de noul rol: cel de soră mai mare.

„Să știi că e foarte diferit comparativ cu sacina pe care am avut-o cu Anais, inclusiv cu creșterea ei. Îmi plăcea mai mult când eram mai mică pentru că luam lucrurile mai din mers și nu îmi puneam atâtea probleme care oriunde sunt inexistente, adică îmi fac prea multe griji. Dacă merg la o cafea, nu e ieșirea perfectă pentru că bebelușul plânge, dar tocmai asta o face frumoasă. Nu am renunțat la activitatea noastră și am înțeles că bebele a intrat în viața noastră și am înțeles că trebuie să se adapteze, să ajutăm să se adapteze. Tatăl lui Anais a făcut și el un copil acum, deci practic Anais are doi frați născuți în aceeași perioadă. Tatăl lui Anais este căsătorit și ne înțelegem foarte bine și cu el și cu soția lui, ne-am văzut și la cafea. El este prezent în viața fetiței, se văd. Iubitul meu și-a asumat faptul că eu am un copil. Și eu, la rândul meu, dacă partenerul meu ar fi avut copil cu o altă femeie, aș fi acceptat, nu era o problemă„, a spus influencerița.

Faptul că tatăl fiului ei nu a apărut în fotografiile de la botez a stârnit curiozitate și a ridicat mai multe semne de întrebare. Maria ne-a dezvăluit că preferă să fie foarte discretă în privința relației, căci a realizat că așa are mai multă liniște.

În plus, CANCAN.RO l-a contactat și pe Bogdan Mihalcea, iar bărbatul ne-a confirmat că relația lor este foarte frumoasă, dar totodată discretă. El nu este adeptul aparițiilor publice, așadar preferă să stea departe de ochii curioșilor.

„Lucrurile nu au fost liniare pentru mine, dar sunt deschisă la nuntă”

Influencerița și partenerul ei au avut o relație cu suișuri și coborâșuri. S-au despărțit, apoi s-au împăcat, apoi iar s-au despărțit, iar acum sunt, din nou, împreună. Sentimentele au fost mai puternice, se pare, decât obstacolele întâlnire pe parcurs, iar acum Maria spune că relația lor este mai matură și mai așezată ca niciodată. În plus, implicarea bărbatului în creșterea fiicei sale a fost unul dintre cele mai importante aspecte care au consolidat și mai mult legătura lor.

„ Anais îi zicea mereu tată lui Bogdan. E un copil iubit, e bine la noi în familie și suntem norocoși. Chiar dacă lucrurile nu au fost liniare pentru mine, adică mi-aș fi dorit, da, să mă căsătoresc, să merg în lumea de miere, să fac un copil și totul să fie roz”, a spus Maria Vigheciu pentru CANCAN.RO .

În prezent este concentrată pe viața de familie, dar influencerița nu exclude posibilitatea unui nou pas important în relația ei: Nunta. După experiența unui mariaj încheiat prin divorț, șatena a învățat să nu-și mai facă planuri fixe, ci să lase lucrurile să decurgă natural.

„Sunt deschisă la orice apare, inclusiv la nuntă. Să știi că eu sunt genul care nu-și planifică, dar dacă apare un lucru și simt că e ce trebuie, eu îl fac cu tot sufletul. Adică sunt deschisă pentru orice. Eu am fost căsătorită cu tatăl lui Anais și am divorțat. Dacă voi simți, din nou, o voi face”, a mai spus ea.

Maria Vigheciu a mai dezvăluit că diferența dintre a fi mamă la 19 ani față de a fi mamă la peste 30 de ani consitituie o diferență covârșitoare. Acum, influencerița susține că este mult mai stabilă atât financiar, cât și emoțional, iar acest lucru se vede. Și, cu toate că nu are parte de mult ajutor extern, Maria este o mamă implicată, dar nu uită să fie și o parteneră pe măsură.

„Mă implic și dau tot ce pot eu în viața lor, iar faptul că acum am mai mulți bani decât aveam la 19 ani, mă implic 100% din toate punctele de vedere. Indiferent de statut, copilul trebuie să simtă că are parte de prezența părinților și de iubire. Ideea este că eu vreau să-mi și consolidez relația adică de dragoste pe care o am acum și mi-aș dori să plec cu el, când bebelușul n-o să mai fie alăptat poate să plecăm doar noi doi undeva. Avem pe cineva care ne ajută cu copilul. Noi suntem șapte frați, eu sunt sora mai mare, sora mea cea mică are 16 ani, iar mama se ocupă de ea, de fratele meu mai mic. Ea nu e în București, așa că atunci când ne vedem prefer să ne bucurăm de timpul pe care îl avem împreună, nu să mă ajute. M-a ajutat destul când era Anais mică, dar avem parte de ajutor oricum”, a mai declarat ea.

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