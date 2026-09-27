Ce face Connect-R în plin scandal mediatic! Când te lovește pofta, nu mai ții cont de nimic

Ce face Connect-R în plin scandal mediatic! Când te lovește pofta, nu mai ții cont de nimic
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În timp ce numele lui Connect-R este din nou rostogolit în presa mondenă, după scandalul izbucnit în mediul online, artistul a găsit metoda perfectă de a lua o pauză de la toată agitația. CANCAN.RO l-a surprins în ParkLake Mall, singur, cu căștile în urechi și meniul de la McDonald’s în față. Vezi mai jos imaginile!

Când internetul fierbe, unii aleg să răspundă, alții aleg să dispară pentru câteva ore din peisaj. Connect-R pare să fi ales varianta a doua. Artistul a fost surprins de CANCAN.RO în ParkLake Mall, la o masă, cu un meniu „sănătos” de la McDonald’s. Cum s-ar zice, „mâncarea bună nu rezolvă problemele, dar le face mai ușor de suportat”.Așa și în cazul artistului.

Connect-R a fost suprins la McDonald’s

Connect-R a luat o pauză de la agitația din online

Relaxat, îmbrăcat lejer, cu celebra căciulă roz pe cap și telefonul la îndemână, Connect-R era mai preocupat de burger decât de scandalul care îi poartă numele prin mediul online în aceste zile. Și, dacă tot trebuie să alegi între comentarii și cartofi prăjiți, măcar cartofii nu-ți cer drept la replică.

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Artistul a stat singur la masă, a mâncat liniștit și și-a văzut de treaba lui, în timp ce în jurul său, terasa era plină de oameni. Căștile din urechi au fost pentru câteva momente, cel mai simplu mod de a pune lumea pe „mute”. Dacă în mediul online se poartă în continuare discuții aprinse în jurul numelui său, Connect-R a lăsat deoparte replicile. Până la urmă, probleme pot aștepta, burgerul cât e cald… nu prea.

Reamintim că, scandalul în care numele lui Connect-R a fost implicat a pornit din mediul online și a ajuns inclusiv în atenția noastră după acuzații de hărțuire și interacțiuni tensionate pe rețelele sociale. CANCAN.RO a relatat recent despre acest conflict și despre versiunea femeii care îl acuză pe artist. (VEZI AICI)

VEZI ȘI: Tatăl lui Connect-R l-a dat de gol pe artist, chiar de ziua lui. Ce îi reproșa la începutul carierei: „I-am spus să o lase mai ușor”

CITEȘTE ȘI: Reacție fabuloasă a lui Connect-R după ce a primit un teanc de bani la nunta lui Dani Stoian

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