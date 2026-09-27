Povestea culturistului de 90 de ani care încă urcă pe podium. Nu a suferit niciodată de vreo boală gravă

Ajuns la venerabila vârstă de 90 de ani, culturistul japonez Toshisuke Kanazawa încă urcă pe scenă și participă la competiții, demonstrând că nu intenționează să pună prea curând capăt carierei sale sportive. În luna august, acesta și-a mai adăugat o medalie națională în palmares, bifând astfel cea de-a 19-a victorie obținută în concursurile desfășurate în Japonia.

Vârsta nu pare să-i fi schimbat planurile. Kanazawa afirmă că dorește să continue să se antreneze și să participe la competiții, considerând că mai are încă obiective pe care vrea să le atingă în culturism.

Performanța remarcabilă a japonezului a venit imediat după aniversarea sa. Cu doar o zi înainte de concurs, Toshisuke Kanazawa împlinise 90 de ani. Apoi a intrat pe scena Campionatelor Japoniei de Culturism Masters, unde a concurat în grupa sportivilor de peste 85 de ani.

În final, experiența și forma fizică i-au adus un nou succes, după ce s-a clasat pe primul loc într-o competiție în care au participat opt culturiști. Rezultatul obținut la această vârstă nu reprezintă însă un semnal că sportivul intenționează să-și încheie cariera. Dimpotrivă, Kanazawa pare hotărât să continue atât antrenamentele, cât și participarea la concursuri.

„Vreau să fiu culturist până în ziua în care voi muri”, spune Kanazawa.

De la înot la culturism

Născut în 1936, în prefectura Shimane, Toshisuke Kanazawa visa în adolescență să ajungă înotător olimpic. Era remarcat la proba de 1.500 de metri liber. Însă, o problemă musculară l-a făcut să renunțe la acest obiectiv și să se îndrepte spre culturism.

Alegerea sa a fost susținută de mama lui, dar întâmpinată cu opoziție din partea tatălui. Kanazawa a rămas însă hotărât să devină cel mai bun culturist din Japonia.

Timp de cinci ani, s-a antrenat aproximativ șase ore pe zi. Pentru a-și susține dieta, livra aparatură electrică și își folosea câștigurile pentru alimente precum lapte și brânză.

La 24 de ani, a câștigat primul titlu de Mister Japonia, pe care l-a cucerit din nou trei ani mai târziu. În 1967, a participat la Mr Universe, la Montreal, unde s-a clasat pe locul patru, în urma lui Sergio Oliva și Arnold Schwarzenegger.

A lăsat competițiile la 35 de ani, apoi a revenit după aproape 15 ani

După ce a câștigat de două ori titlul de Mister Japonia, Toshisuke Kanazawa s-a retras din concursuri la 35 de ani. Culturismul nu a rămas însă definitiv în trecut. La 50 de ani, sportivul a revenit în competiții, motivat în parte și de dorința de a-și susține soția, care avea probleme de sănătate.

„Am văzut cât de mult m-am neglijat după retragere, așa că am vrut să-i arăt că orice este posibil”, a povestit Kanazawa.

Șapte ani mai târziu, a cucerit titlul mondial la categoria Masters. Ulterior, după împlinirea vârstei de 80 de ani, a mai obținut alte șase trofee internaționale.

Astăzi, japonezul se antrenează aproximativ două ore pe zi, șase zile pe săptămână. Și-a adaptat însă exercițiile la vârsta sa, preferând aparatele în locul greutăților libere și evitând mișcările solicitante precum genuflexiunile și împinsul din culcat.

De asemenea, alimentația sa s-a schimbat. Nu consumă alcool sau carne și a renunțat la pește cu mulți ani în urmă. Meniul său se bazează în principal pe orez brun, natto, supă miso și ouă. De altfel, cantitatea de suplimente proteice a fost redusă.

La 90 de ani, Kanazawa continuă să concureze și afirmă că nu intenționează să accepte fără luptă pierderea forței fizice odată cu înaintarea în vârstă. Pentru el, antrenamentul rămâne modul prin care încearcă să-și mențină cât mai mult timp condiția fizică.

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