A murit mama lui Victor Ponta. Cornelia Naum avea 84 de ani

Cornelia Naum, mama fostului prim-ministru Victor Ponta, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani. În ultima perioadă, starea sa de sănătate se agravase, iar familia traversa o perioadă dificilă.

Cu aproximativ un an în urmă, Victor Ponta vorbea public despre problemele medicale cu care se confrunta mama sa. La acel moment, fostul premier spunea că aceasta nu se afla într-o stare bună de sănătate.

Prima reacție a lui Victor Ponta după moartea mamei sale

Fostul premier a avut, duminică, prima reacție publică după dispariția mamei sale, Cornelia Naum. El le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis mesaje de condoleanțe și și-a exprimat recunoștința pentru gândurile și respectul arătate în această perioadă.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o mamă și o bunică minunată, pe care o vom iubi și o vom purta mereu în suflet! Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru respectul arătat”, a transmis Victor Ponta pe Facebook.

Cornelia Naum se confrunta cu probleme de sănătate

De-a lungul timpului, Victor Ponta a făcut referire în repetate rânduri la legătura strânsă pe care a avut-o cu mama sa. În urmă cu un an, acesta mărturisea că problemele de sănătate ale Corneliei Naum se agravaseră. Astfel, momentele petrecute împreună îl afectau profund, deoarece îi era greu să o vadă în această situație.

„Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult”, declara atunci Victor Ponta.

Cornelia Naum a intrat în atenția opiniei publice în anii în care fiul său a condus Guvernul României, între 2012 și 2015, dar a preferat să păstreze discreția și să evite expunerea în spațiul public.

CITEȘTE ȘI: Victor Ponta, alături de Maria, fiica adoptatată de fostul premier și Daciana Sârbu, la un moment important pentru fiica sa! Cum s-au fotografiat

Victor Ponta nu mai conduce în București. Motivul: „Ai șanse să te faci praf”