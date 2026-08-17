Victor Ponta a publicat o fotografie în care apare alături de Maria, fiica pe care a adoptat-o împreună cu Daciana Sârbu. Fostul premier al României a ales să marcheze sărbătoarea Sfintei Maria printr-un mesaj dedicat tuturor celor care poartă acest nume, iar imaginea cu fiica sa a strâns rapid mii de reacții în mediul online.

Victor Ponta este discret atunci când vine vorba despre viața sa de familie, însă, din când în când, politicianul le oferă urmăritorilor imagini cu cei trei copii ai săi. De această dată, fostul premier a publicat pe Facebook o fotografie în care apare alături de Maria, fiica adoptată de el și Daciana Sârbu. Imaginea a fost postată cu ocazia zilei de Sfânta Maria și a atras imediat atenția internauților.

„Să ne trăiască toate Mariile! Să fie sănătoase și să ne bucurăm de viață împreună cu ele! P.S.: Astăzi, la primul turneu de golf”, a scris Victor Ponta în dreptul fotografiei.

Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și numeroase comentarii din partea celor care i-au transmis urări Mariei și felicitări fostului premier pentru relația pe care o are cu fiica sa.

Victor Ponta, momente din viața Mariei în mediul online

Nu este prima dată când Ponta publică imagini cu Maria. În luna iunie, politicianul a distribuit o fotografie în care fiica sa apărea alături de învățătoarea ei, la finalul anului școlar.

„Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, transmitea atunci Victor Ponta.

Tot în luna iunie, fostul premier a publicat imagini în care apăreau și ceilalți copii ai săi, Irina și Andrei. Într-un mesaj mai vechi, politicianul vorbea despre cât de importantă este familia pentru el și despre relația pe care o are cu cei trei copii.

„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta.”

Maria a fost adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat-o pe Maria în anul 2020, când fetița avea aproximativ șase ani. Copilul a venit în familia lor dintr-un centru de plasament. Daciana Sârbu a vorbit, de-a lungul timpului, despre relația cu Maria și despre schimbarea pe care adopția a reprezentat-o pentru familie. Fosta europarlamentară a povestit că fetița a ajuns să aibă sentimentul de siguranță că este iubită și că face parte dintr-o familie.

Maria nu este singurul copil al fostului cuplu. Victor Ponta și Daciana Sârbu au împreună o fiică biologică, Irina, în timp ce politicianul mai are un fiu, Andrei, dintr-o relație anterioară.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de căsnicie

Fotografia cu Maria apare în contextul în care Victor Ponta și Daciana Sârbu au mers pe drumuri separate. Cei doi au anunțat în 2025 că au divorțat, după aproximativ 19 ani de mariaj. Victor Ponta a vorbit ulterior despre despărțire și despre lucrurile pe care le-a înțeles după încheierea căsniciei.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune”, spunea Victor Ponta.

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