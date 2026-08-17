Acasă » Știri » Victor Ponta, alături de Maria, fiica adoptatată de fostul premier și Daciana Sârbu, la un moment important pentru fiica sa! Cum s-au fotografiat

Victor Ponta, alături de Maria, fiica adoptatată de fostul premier și Daciana Sârbu, la un moment important pentru fiica sa! Cum s-au fotografiat

De: Simona Vlad 17/08/2026 | 14:04
Victor Ponta, alături de Maria, fiica adoptatată de fostul premier și Daciana Sârbu, la un moment important pentru fiica sa! Cum s-au fotografiat
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta a publicat o fotografie în care apare alături de Maria, fiica pe care a adoptat-o împreună cu Daciana Sârbu. Fostul premier al României a ales să marcheze sărbătoarea Sfintei Maria printr-un mesaj dedicat tuturor celor care poartă acest nume, iar imaginea cu fiica sa a strâns rapid mii de reacții în mediul online.

Victor Ponta este discret atunci când vine vorba despre viața sa de familie, însă, din când în când, politicianul le oferă urmăritorilor imagini cu cei trei copii ai săi. De această dată, fostul premier a publicat pe Facebook o fotografie în care apare alături de Maria, fiica adoptată de el și Daciana Sârbu. Imaginea a fost postată cu ocazia zilei de Sfânta Maria și a atras imediat atenția internauților.

„Să ne trăiască toate Mariile! Să fie sănătoase și să ne bucurăm de viață împreună cu ele! P.S.: Astăzi, la primul turneu de golf”, a scris Victor Ponta în dreptul fotografiei.

Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și numeroase comentarii din partea celor care i-au transmis urări Mariei și felicitări fostului premier pentru relația pe care o are cu fiica sa.

Victor Ponta, momente din viața Mariei în mediul online

Nu este prima dată când Ponta publică imagini cu Maria. În luna iunie, politicianul a distribuit o fotografie în care fiica sa apărea alături de învățătoarea ei, la finalul anului școlar.

„Azi am rezolvat cea mai importantă și frumoasă problemă! Mulțumim doamnei învățătoare Livia Negoescu! Mulțumesc, Școala Politehnica! Felicitări, Maria Ponta”, transmitea atunci Victor Ponta.

Tot în luna iunie, fostul premier a publicat imagini în care apăreau și ceilalți copii ai săi, Irina și Andrei. Într-un mesaj mai vechi, politicianul vorbea despre cât de importantă este familia pentru el și despre relația pe care o are cu cei trei copii.

„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta.”

Maria a fost adoptată de Victor Ponta și Daciana Sârbu

Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat-o pe Maria în anul 2020, când fetița avea aproximativ șase ani. Copilul a venit în familia lor dintr-un centru de plasament. Daciana Sârbu a vorbit, de-a lungul timpului, despre relația cu Maria și despre schimbarea pe care adopția a reprezentat-o pentru familie. Fosta europarlamentară a povestit că fetița a ajuns să aibă sentimentul de siguranță că este iubită și că face parte dintr-o familie.

Maria nu este singurul copil al fostului cuplu. Victor Ponta și Daciana Sârbu au împreună o fiică biologică, Irina, în timp ce politicianul mai are un fiu, Andrei, dintr-o relație anterioară.

Victor Ponta și Daciana Sârbu au divorțat după 19 ani de căsnicie

Fotografia cu Maria apare în contextul în care Victor Ponta și Daciana Sârbu au mers pe drumuri separate. Cei doi au anunțat în 2025 că au divorțat, după aproximativ 19 ani de mariaj. Victor Ponta a vorbit ulterior despre despărțire și despre lucrurile pe care le-a înțeles după încheierea căsniciei.

„Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune”, spunea Victor Ponta.

CITEȘTE ȘI:

Bianca Roman, ispita de la Insula Iubirii, și-a schimbat radical viața. Cum arată și cu ce se ocupă în 2026

Daciana Sârbu a spus adevărul despre Andrei, fiul lui Victor Ponta. Ce s-a întâmplat după divorțul de politician

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul neurochirurg Vlad Ciurea
Știri
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul neurochirurg Vlad…
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
Știri
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care a câștigat într-un an cât în toată cariera
Mediafax
A dat „Harry Potter” pe OnlyFans și s-a umplut de bani. Actrița care...
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro
Gandul.ro
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după explicațiile Ministerului Culturii
Adevarul
„Da' cine v-o lucrat aici, domnu’?”. Restaurarea Castrului Arutela, ironizată de români după...
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu fiul mort în mașină
Digi24
Doi români au mers 100 de kilometri pe o autostradă din Italia cu...
Sport la cinci minute de casă: stil de viață activ în Cosmopolis
Mediafax
Sport la cinci minute de casă: stil de viață activ în Cosmopolis
Parteneri
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea lor în cazul unui divorț
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au semnat un contract prenupțial. Ce se întâmplă cu averea...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote ciudate.” Ce scrie pe cruce?
Click.ro
33 de ani fără Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii părăseau speriați apartamentul groazei: „Se auzeau zgomote...
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Digi 24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem...
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine...
Hyundai a stabilit prețurile pentru Ioniq 3. Cât costă rivalul pentru Renault 5?
Promotor.ro
Hyundai a stabilit prețurile pentru Ioniq 3. Cât costă rivalul pentru Renault 5?
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor: peste 1,6 miliarde de euro
Gandul.ro
Simina Tănăsescu, obligată să predea dosarul integrității, altui judecător CCR. Miza de pe masa judecătorilor:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul ...
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Semnalul de alarmă tras de medicul neurochirurg Vlad Ciurea
Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la finalul anului. Acești nativi sunt favoriți în Casa Banilor ...
Cele 3 zodii care se îmbogățesc până la finalul anului. Acești nativi sunt favoriți în Casa Banilor până în decembrie 2026
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
Ce spune planeta Venus despre viața ta amoroasă. Cum iubești și ce partener atragi
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
BANCUL ZILEI | Soțul, pe patul de moarte, o întreabă pe soția lui
Noi detalii despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce a dezvăluit apelul la 911
Noi detalii despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce a dezvăluit apelul la 911
Cât costă motorina astăzi, după ieftinirea de la pompă! Prețurile de la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol
Cât costă motorina astăzi, după ieftinirea de la pompă! Prețurile de la Petrom, OMV, MOL și Rompetrol
Vezi toate știrile