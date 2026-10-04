Vica Blochina, țeapă de zile mari! Muncitorii care trebuiau să îi renoveze casa au spart-o, de fapt, și au fugit cu banii

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Vica Blochina a luat o țeapă de zile mari! Blondina își renovează apartamentul, iar pentru lucrări a angajat niște muncitori, recomandați de un bun prieten. Însă, vedeta a fost păcălită. Se pare că muncitorii i-au furat cheia, au spart casa și au plecat cu banii. Atunci când Vica Blochina a realizat ce s-a întâmplat, a explodat. Blondina este foarte supărată și a mers direct la poliție.

În urmă cu doar câteva săptămâni, Vica Blochina a decis că este momentul să își renoveze apartamentul. Cum și-a dorit ca treaba să fie executată ca la carte a decis să meargă pe mâna unui prieten bun, care i-a recomandat niște muncitori. Zis și făcut! Blondina i-a angajat și abia aștepta ca lucrările să fie gata. Însă, norocul nu a fost deloc de partea ei.

Vica Blochina, țepuită de muncitori

Ei bine, planurile Vicăi Blochina în ceea ce privește renovarea apartamentului au fost ruinate. Muncitorii nu doar că au făcut o treabă de mântuială, dar nici nu și-au dus lucrarea până la final. Iar ca tacâmul să fie complet, muncitorii i-au furat cheia vedetei, i-au spart casa și au plecat cu banii.

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După ce a realizat că a luat o țeapă de zile mari, Vica Blochina a încercat să dea de muncitori, dar și de prietenul ei, însă aceștia sunt de negăsit. Așa că blondina nu a mai așteptat și a mers direct la poliție.

„Trebuia neapărat să fac acest story, ieri eram prea nervoasă și supărată. Și astăzi vreau așa cu calm să vă povestesc cum muncitorii recomandați de un prieten de-al meu foarte bun mi-au furat cheia și mi-au spart casa.

Au fugit cu banii luați, factura neplătită, banii luați pe materiale, adică jumătate lucrarea plătită la zi și lucrarea făcută execrabil. O să vă arăt că după trei zile au pușcat pereții, mi-a căzut vopseaua de pe ei. Și acum nu pot să dau nici de ei, nici de prietenul cel bun care mi i-a recomandat. Merg la poliție!”, a spus Vica Blochina, în mediul online.

Vica Blochina a fost furată de muncitori /Foto: Instagram

Vica Blochina își renovează locuința

Vica Blochina a decis să își renoveze locuința, însă acest pas s-a dovedit mai dificil decât se aștepta. Pe lângă țeapa luată, aceasta este indecisă și în ceea ce privește mobilierul. Deși inițial voia să renunțe la toate lucrurile vechi, acum a realizat că nu și-ar dori să se despartă de ele și trebuie să regândească planul, pentru a integra și piesele la care nu vrea să renunțe.

„Sunt lucruri pe care le-am avut ani de zile, îmi plac și m-am obișnuit cu ele, dar încep să mă întreb dacă mai au loc în casa pe care o construiesc acum. Cu mobilierul acesta sunt exact în situația asta: îl păstrez și îl integrez în noul design sau renunț definitiv la el? Eu încă nu m-am hotărât”, a mai spus Vica Blochina.

 

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