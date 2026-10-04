Mesajul transmis de Andreea Bălan stârnește întrebări: „Știi când ceva nu e în regulă”

Andreea Bălan este din nou în centrul atenției, după ce a făcut o postare neobișnuită. Cântăreața a vorbit despre intuiție și despre cum, de cele mai multe ori, oamenii simt atunci când o conexiune este reală și când, dimpotrivă, ceva nu este tocmai în regulă.

Artista a pornit pe un drum al spiritualității încă de acum câțiva ani. Andreea Bălan a citit tot mai mult despre dezvoltarea personală, iar acum pare să pună în aplicare ce a învățat.

Aceasta a vorbit despre cât de importantă este intuiția, dar i-a și îndemnat pe urmăritorii săi să își asculte vocea interioară, pentru că, uneori, spune mai multe decât vedem. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mesajul transmis de Andreea Bălan stârnește întrebări

Andreea Bălan este foarte activă în mediul online. Ea și-a obișnuit fanii cu postări despre viața personală, concerte, dar de această dată a publicat un mesaj atipic.

Vedeta a abordat un subiect puternic: intuiția și vocea interioară. Blondina pune accent pe ideea că, de cele mai multe ori, oamenii simt atunci când o situație este corectă și când nu, înainte de a avea dovezi în acest sens.

Mai mult decât atât, artista îi îndeamnă pe urmăritorii ei să își asculte instinctul și vocea interioară, deoarece acestea le pot oferi răspunsuri clare dacă o conexiune este autentică sau dacă nu funcționează.

Cântăreața nu a spus punctual dacă trece printr-o perioadă delicată cu soțul ei, Victor Cornea sau dacă sunt doar câteva învățături pe care le-a împărtășit fanilor.

„Intuiția simte ceea ce mintea înțelege mai târziu. În adâncul tău, știi întotdeauna, înainte de cuvinte și de explicații, înainte ca adevărul să devină evident. Știi când o conexiune e reală sau când ceva nu e în regulă, chiar dacă nu poți explica de ce. Nu lăsa lumea să-ți spună cum ar trebui să fii. Ascultă locul acela tăcut din tine, care a știut dintotdeauna. Și fii exact așa cum simți”, a scris Andreea Bălan, în mediul online.

Andreea Bălan și-a aniversat soțul

În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan l-a aniversat pe Victor Cornea. Bărbatul a împlinit 33 de ani, iar vedeta nu a putut să nu scrie un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare.

„Astăzi este despre tine. La mulți ani, iubirea mea! Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo pentru noi. Te admir pentru omul care ești și pentru omul care ai devenit, pentru ambiția, perseverența și disciplina ta, pentru toată munca, sacrificiile și determinarea din spatele fiecărei reușite. Tot ceea ce ai construit de-a lungul anilor vorbește despre tine și despre caracterul tău. Ești un exemplu pentru noi și suntem atât de mândri de tine. Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar, mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit. Pentru că noi nu iubim doar victoriile tale, te iubim pe tine. La mulți ani pentru cei 33 de ani frumoși! Te iubim infinit”, a scris Andreea Bălan.

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