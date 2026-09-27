Unde s-ar afla acum Vlad Bălțățeanu, după ce a fugit din România. O nouă pistă în cazul morții Valentinei

Ancheta în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani găsită într-o valiză care plutea pe râul Olt, continuă, iar cercetările scot la iveală noi informații despre ultimele zile din viața victimei și despre fuga bărbatului suspectat că ar fi ucis-o. Polițiștii încearcă în continuare să stabilească cu exactitate traseul parcurs de Vlad Bălțățeanu după ce ar fi părăsit România.

Tânăra a fost descoperită fără viață într-o valiză abandonată în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că Valentina a avut parte de o moarte violentă, pe trupul acesteia fiind identificate mai multe leziuni traumatice. Cazul a intrat rapid în atenția autorităților, iar principalul suspect a devenit iubitul victimei, Gheorghe Vlăduț Bălțățeanu.

Noi detalii în cazul Valentinei Ioana Tănăsie

Bărbatul nu se mai află în România, motiv pentru care anchetatorii încearcă să îi refacă traseul și să stabilească unde s-ar afla în prezent. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă de către Tribunalul Vâlcea, iar suspectul a fost dat în urmărire internațională, fiind cercetat pentru omor.

Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, Vlad Bălțățeanu ar fi părăsit România și ar fi ajuns în afara țării folosind mai multe mijloace de transport. Una dintre pistele urmărite de anchetatori indică faptul că acesta ar fi plecat din Ungaria cu un autocar. În același timp, există informații potrivit cărora suspectul s-ar afla în Italia, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul și locul în care acesta se află.

Pentru a reconstitui cât mai precis deplasările bărbatului, oamenii legii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere. A fost urmărit inclusiv traseul dintre locuința din județul Vâlcea și zona în care a fost descoperită valiza cu trupul victimei.

Anchetatorii au verificat mai multe camere de supraveghere amplasate de-a lungul drumului și încearcă să stabilească atât momentul în care suspectul ar fi ajuns în zona râului Olt, cât și ce s-a întâmplat ulterior. Imaginile analizate până în prezent ar indica faptul că acesta s-ar fi deplasat singur la volanul autoturismului.

În paralel, mai multe rude ale lui Vlad Bălțățeanu au fost chemate la audieri. Polițiștii încearcă să obțină informații care să îi ajute să determine unde s-a deplasat suspectul după ce a ieșit din România și ce persoane ar fi putut intra în contact cu el.

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