Ce au descoperit anchetatorii pe camerele de supraveghere în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt

Ancheta în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt, continuă. Oamenii legii încearcă să pună cap la cap toate informațiile obținute până în acest moment și să stabilească exact ce s-a întâmplat înainte ca trupul femeii să fie descoperit. Principalul suspect în acest caz este Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei, despre care anchetatorii cred că ar fi părăsit România.

Polițiștii verifică în continuare fiecare indiciu care ar putea contribui la reconstruirea ultimelor ore din viața tinerei. Printre elementele analizate se află și imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe traseul dintre locuința din județul Vâlcea și zona în care a fost găsită valiza în râul Olt.

Anchetatorii au încercat să stabilească deplasarea autoturismului despre care există informații că ar fi fost folosit de principalul suspect. Imaginile video reprezintă una dintre piesele importante ale anchetei, întrucât pot oferi indicii despre traseul urmat și despre eventualele persoane care s-ar fi aflat în apropierea mașinii.

Ce au observat anchetatorii pe imaginile de supraveghere

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei, imaginile analizate până acum îl surprind pe Vlad Bălțățeanu singur la volan în momentul în care autoturismul se deplasează către zona râului Olt.

Faptul că acesta apare singur în mașină nu înseamnă însă că anchetatorii au exclus posibilitatea existenței unui complice. Polițiștii verifică mai multe variante și încearcă să afle dacă alte persoane ar fi putut avea vreun rol în evenimentele care au precedat moartea Valentinei sau în transportarea și abandonarea valizei.

În acest moment, oamenii legii încearcă să stabilească inclusiv intervalul exact în care tânăra și-ar fi pierdut viața, dar și ce s-a întâmplat în locuința în care aceasta ar fi fost înainte de dispariție.

Traseul până la râul Olt, verificat pas cu pas

Un alt punct important al cercetărilor îl reprezintă traseul parcurs din Vâlcea până la locul în care a fost descoperită valiza. Polițiștii verifică imaginile disponibile de pe camerele de supraveghere și încearcă să identifice cât mai precis deplasările autoturismului.

Astfel de imagini pot contribui la stabilirea orei la care suspectul a plecat din zona locuinței, a drumului urmat și a momentului în care ar fi ajuns în apropierea râului Olt.

Anchetatorii verifică, de asemenea, dacă există și alte înregistrări care nu au fost încă analizate sau dacă pot fi identificate persoane care au observat autoturismul ori activități suspecte în zona respectivă.

În paralel, sunt analizate toate informațiile adunate de polițiști de la începutul cercetărilor. Scopul este de a reconstitui cât mai exact succesiunea evenimentelor și de a stabili responsabilitatea pentru moartea tinerei.

CITEȘTE ȘI:

Mama Valentinei este devastată după înmormântarea fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis lui Vlad, suspectul principal

Vlad, iubitul Valentinei, și-ar fi terorizat propria familie. Ce i-ar fi făcut bunicii sale după ce tatăl lui a murit în urmă cu patru luni