Fiul lui Cindy Crawford, incinerat! Unde va fi păstrată cenușa lui Presley Gerber

Fiul lui Cindy Crawford, incinerat! Unde va fi păstrată cenușa lui Presley Gerber
Presley Gerbe
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Presley Gerber a fost incinerat la doar câteva zile după moartea sa. Fiul lui Cindy Crawford și al lui Rande Gerber a murit la vârsta de 27 de ani, iar ancheta privind circumstanțele decesului său continuă. Medicii legiști nu au stabilit încă oficial cauza morții, fiind așteptate rezultatele analizelor toxicologice.

Presley Gerber, fiul celebrului cuplu Cindy Crawford și Rande Gerber, a fost incinerat la scurt timp după ce a fost găsit mort într-un centru de reabilitare din zona Santa Monica, Los Angeles. Tânărul model și antreprenor a murit duminică, 20 septembrie 2026, la vârsta de 27 de ani.

Presley Gerber se afla într-un centru de reabilitare

Informațiile referitoare la incinerare au apărut după ce un certificat de deces a fost făcut public. Documentul, obținut de TMZ, indică faptul că trupul lui Presley Gerber a fost preluat de Rose Family Funeral Home, unde a avut loc incinerarea.

Potrivit documentelor, cenușa tânărului urmează să fie păstrată la proprietatea familiei din Malibu, locuința în care trăiesc părinții săi, Cindy Crawford și Rande Gerber. Familia se pregătește, în același timp, pentru o ceremonie de comemorare dedicată lui Presley.

Deși procedurile medico-legale au fost finalizate, cauza oficială a morții nu a fost încă stabilită. Medicii legiști așteaptă rezultatele testelor toxicologice, care ar putea oferi informații importante despre substanțele existente în organismul tânărului în momentul decesului.

În acest moment, cauza morții rămâne clasificată drept aflată în investigare. În spațiul public au apărut însă informații potrivit cărora anchetatorii iau în calcul posibilitatea unei intoxicații cu substanțe. Aceste informații nu reprezintă însă o concluzie oficială, în lipsa rezultatelor toxicologice și a stabilirii cauzei medicale a decesului.

Tânărul se afla într-un centru de reabilitare din Los Angeles în momentul în care a murit. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Presley Gerber avea un istoric legat de consumul unor substanțe și urma tratamente pentru probleme asociate dependenței.

Surse citate de TMZ au susținut că Presley s-ar fi confruntat cu o dependență de ketamină, substanță care i-ar fi fost prescrisă anterior în cadrul unui tratament medical. Informația nu a fost însă prezentată drept cauza oficială a morții, iar rezultatele toxicologice sunt cele care urmează să clarifice dacă substanțele au avut sau nu un rol în deces.

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