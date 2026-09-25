Pescobar se extinde! Noua lui achiziție îi va garanta un loc în supermarketuri: „Nimeni nu face chestia asta în țară”

Paul Nicolau, cunoscut publicului sub numele de Pescobar, își extinde afacerile într-o direcție nouă. Antreprenorul, devenit cunoscut în special prin restaurantele și businessurile sale din domeniul peștelui și fructelor de mare, pregătește o investiție prin care vrea să intre mai puternic pe segmentul producției și distribuției.

Pescobar a achiziționat o fabrică de pește și fructe de mare situată în apropierea litoralului românesc, în localitatea 23 August. Noua investiție îi permite să dezvolte un model de business care nu se mai limitează la partea de restaurante, ci include și procesarea și comercializarea produselor.

Pescobar și-a cumpărat fabrică de pește

Planul antreprenorului este să folosească fabrica pentru procesarea peștelui provenit din Marea Neagră. Produsele rezultate în urma procesării ar urma să ajungă ulterior în magazine și hipermarketuri, ceea ce ar reprezenta o extindere semnificativă a activității sale.

Astfel, Pescobar încearcă să construiască un circuit propriu în jurul peștelui, de la materia primă și procesare până la distribuție și consum. Investiția de la 23 August reprezintă, potrivit planului prezentat de antreprenor, una dintre piesele importante ale acestei strategii.

„Procesare. Procesez peşte din Marea Neagră. Tocmai ce am cumpărat o fabrică de peşte şi fructe de mare la malul Mării Negre, din localitatea 23 August și mă apuc de procesare. Procesez peștele nostru din Marea Neagră și îl distribui în hipermarketuri”, a spus Pescobar potrivit WowBiz.ro

Noua fabrică ar urma să aibă un rol esențial în dezvoltarea afacerii. Peștele provenit din Marea Neagră va fi procesat, iar produsele vor fi pregătite pentru distribuție. Obiectivul este ca acestea să fie comercializate nu doar prin propriile restaurante și puncte de vânzare, ci și prin marile lanțuri de retail.

Un nou concept: „Black Sea to Table”

Pescobar pregătește și un concept pe care îl denumește „Black Sea to Table”. Ideea pornește de la integrarea mai multor etape ale afacerii într-un singur circuit. Conceptul presupune ca peștele să fie obținut din Marea Neagră, comercializat proaspăt, iar pentru clienții care preferă să îl consume pe loc să existe și posibilitatea preparării acestuia într-un restaurant.

În acest model, o piață de pește ar funcționa împreună cu un spațiu de servire. Clienții ar putea cumpăra pește proaspăt pentru acasă sau ar putea alege să îl consume direct în locație, după ce este gătit.

,,Tocmai astfel, să fie conceptul Black Sea to Table. Eu îl prind, eu îl vând, dacă îl vrei fresh, dar eu ți-l şi gătesc, dacă vrei să-l mănânci acolo. Închidem un ciclu, nimeni nu face chestia asta în țara asta. Cine altcineva putea să facă pe pește decât Pescobar?”, a mai spus el.

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