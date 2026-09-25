Vlad ar fi agresat-o pe Valentina după primele 2 săptămâni de relație. Ce i-a făcut în momentul în care a vrut să-l părăsească

Vlad și Valentina/ Sursa foto CANCAN
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Noi detalii ies la iveală în cazul tragediei Valentinei! La Dan Capatos Show s-au discutat noi ipoteze despre cazul care a șocat România, alături de psihologul Liliana Pârvulescu și Cătălin Butoi, profesor de criminalistică. Se pare că în trecut, potrvit unor declarații ale apropiaților, între Valentina și Vlad ar fi existat mai multe episoade violente, în urma cărora tânăra ar fi vrut să plece la unul dintre părinții ei. CANCAN.RO are toate detaliile!

Vlad ar fi agresat-o pe Valentina de la începutul relației

De-a lungul celor 4 luni de relație, se pare că Vlad Băltățeanu ar fi agresat-o pe Valentina în repetate rânduri. Informațiile ar fi ajuns la urechile mamei tinerei, care a sfătuit-o pe aceasta să îl părăsească pe iubitul ei și să se mute alături de familie. Vezi emisiunea integrală aici!

„La începutul relației, Valentina i-a spus mamei ei că Vlad era agresiv verbal. După aproximativ două săptămâni, a sunat-o pe cameră și i-a arătat urmele unei agresiuni: mâna foarte umflată, ochiul și buza umflate, lovituri și vânătăi pe coaste. Mama a rugat-o să plece, să vină acasă. Valentina intenționa să meargă fie la mama ei în Austria, fie la tatăl său în Filiași. Părinții erau despărțiți. Mama susține că Vlad ar fi urmărit taxiul în care se afla și ar fi convins-o să se întoarcă.”

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Apar noi ipoteze în felul în care Vlad Băltățeanu ar fi ucis-o pe Valentina

Profesorul Cătălin Butoi spune că atunci când va fi prins, dacă se dovedește că el ar fi comis fapta, Vlad Băltățeanu riscă până la 25 de ani de închisoare. De asemenea, Cătălin Butoi le-a transmis persoanelor aflate în astfel de situații abuzive să nu se lase convinse și să își părăsească agresorul, indiferent de insistențele acestuia.

„Nu te întoarce din drum. Du-te pe drumul pe care l-ai ales și nu te uita înapoi!”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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