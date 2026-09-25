Scandal după nunta lui Lele cu Andra Voloș! Fosta lui soție a răbufnit: „Acatiste la biserică vă fac”

S-a terminat nunta lui Robert Lele cu Andra Volos, dar pentru fosta soție a manelistului scandalul pare că abia acum a început! Lorena și-a ieșit din minți după petrecere și a pus tunurile pe cei care au avut ceva de comentat despre ea și fiica ei.

Dacă unii au crezut că după nuntă se așterne liniștea, s-au înșelat. Fosta soție a lui Lele a arătat că nu are de gând să stea cu mâinile în sân atunci când apar comentarii pe care le consideră jignitoare.

Fosta soție a lui Lele a răbufnit după nuntă!

Fosta soție a lui Robert Lele a pus mâna pe telefon și a transmis un mesaj fără menajamente. Ținta? Persoanele care au făcut remarci urâte despre ea și despre fiica ei la o zi după ce s-a aflat că Antonia a fost marea absentă la nunta tatălui său cu Andra Voloș.

„Care mai vorbiți urât de mine și de fata mea, acatiste la biserică vă fac”, a transmis fosta soție a lui Robert Lele.

Femeia nu s-a oprit aici. A continuat în aceeași notă și le-a transmis celor care o critică un al doilea mesaj, la fel de acid.

„Bacterii, zici că ne dați voi mâncare”, a mai fost mesajul transmis de aceasta.

Nu este prima dată când Lorena ajunge în centrul unei dispute online. Bruneta este în plin scandal cu Andra Voloș, noua mireasă a lui Robert Lele.

Lorena, la cuțite cu Andra Voloș

Lorena a spus că nu are nimic de împărțit cu Andra Voloș și că nu este geloasă pe ea. Aceasta a susținut că a încurajat-o pe Antonia să păstreze legătura cu tatăl ei și cu noua soție și că tot scandalul a fost provocat de Andra.

”Eu nu am avut nimic de împărțit cu ei. Dacă eram o femeie frustrată, nu îmi mai educam copilul să își iubească surioara, dacă nu eram eu, Antonia nu mai era atât de atașată de surioara ei. Dacă eram frustrată, Antonia nu mai stătea cu tatăl ei, nu îi dădeam voie în preajma Andrei, am lăsat-o chiar să se ducă cu ea singură la restaurant. V-am spus de ce am înjurat-o, pentru că m-am simțit foarte aiurea, nu era normal? Dacă eu i-am spus soțului ei să o pună să șteargă, dacă avem ceva de împărțit, să împărțim noi între noi”, a declarat Lorena, pe TikTok, cu ceva vreme în urmă.

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