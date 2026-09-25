Vlad a vorbit 47 de minute cu tatăl Valentinei pe videocall în seara tragediei. Care ar putea fi motivul din spatele gestului său

Apar noi detalii în cazul morții Valentinei, tânăra din Vâlcea găsită fără viață în râul Olt! La Dan Capatos Show au fost analizate mesajele și apelurile dintre tatăl Valentinei și Vlad Băltățeanu, principalul suspect. Un detaliu important a atras atenția! Între cei doi a existat un apel video de aproximativ 47 de minute. Dan Capatos, împreună cu psihologul Leliana Pârvulescu și profesorul de criminalistică Cătălin Butoi au analizat cronologia apelurilor. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Vlad a vorbit 47 de minute cu tatăl Valentinei

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în seara în care a avut loc nefericitul eveniment, tatăl Valentinei l-ar fi sunat pe Vlad Băltățeanu de mai multe ori. După numeroase insistențe, cei doi au avut un apel video de aproape o oră. Ce au discutat nu avem de unde să știm, însă ce este clar e că acel interval stârnește multe suspiciuni legate de ce s-ar fi putut întâmpla în noaptea respectivă. Vezi emisiunea integrală aici!

„La ora 2:11 vedem că nu mai este apelul pierdut și e foarte clar. Apel video, 47 de minute. Deci o convorbire de 47 de minute, în care tatăl victimei vorbește cu Vlad. Cel mai probabil, ea fiind deja moartă. Ce vorbesc? 47 de minute este totuși o discuție interesantă, o discuție consistentă. Cât de stăpân pe tine să fii ca, după ce omori această fată, să vorbești cu tatăl ei pe video? Atenție, că e foarte important. Te dai de gol. Vorbești 47 de minute și 39 de secunde cu tatăl fetei pe care ai omorât-o.”

De ce ar fi vorbit Vlad cu tatăl Valentinei

Prof. Cătălin Butoi a propus însă o posibilă explicație pentru această conduită. Acesta a spus că tocmai pentru a liniști familia victimei, Vlad a stat la o discuție atât de lungă cu tatăl acesteia, care deja era în alertă după mai multe apeluri care i-au fost respinse de iubitul fiicei.

„Poate suspectul rezonabil și-a dat seama că tatăl fetei a intrat în panică și, ca să-l liniștească, să nu-l alerteze sau și mai rău, să anunțe autoritățile, a disimulat foarte bine. Până la urmă, era vorba de pielea lui. Atenție, tatăl fetei a intrat în panică din numărul mare de apeluri. Ce înseamnă asta? El nu dădea de fată, nu reușea să dea de ea și încerca să dea de el, iar el nu-i răspundea.”

După ce victima a fost identificată și poliția a început să-l caute la nivel național și internațional pe Vlad, tatăl Valentinei a făcut câteva declarații despre seara fatidică. Bărbatul susține că a vorbit cu presupusul criminal al fiicei sale la telefon, iar în timpul discuțiilor încerca să-i calmeze starea de furie.

„Știu că era cu iubitul ăsta, nenorocitul ăsta gelos. Am vorbit 40 de minute cu el și i-am spus să stea liniștit. Tot zicea că l-a înșelat, dar fata a spus că nu a avut treabă cu nimeni de când e cu el. Și fata mi-a zis: „Tată, lasă-l în pace acum că e beat și eu îl iubesc”, a spus tatăl Valentinei despre noaptea în care s-ar fi petrecut crima, conform Antena 3.

Tatăl Valentinei, insistențe a doua zi după tragedie

Ulterior, tatăl Valentinei ar fi continuat să încerce să ia legătura cu Vlad și în ziua următoare, când Valentina deja nu mai era. Au fost menționate mai multe apeluri pierdute. Dan Capatos a prezentat și mesajul prin care tatăl fetei ar fi anunțat că merge la poliție.

„11:53, apel video pierdut. 15:08, apel video pierdut. Adică a doua zi deja n-a mai răspuns. Și sunt acele ultime două mesaje: «O dau dispărută pe Vali, că nu se poate. Tu i-ai făcut ceva, băi băiatule?» Mai este un mesaj: «Acum plec la poliție.» Mai mult ca sigur nu-și mai folosește telefonul acum. Adică a avut sângele rece să-și pregătească toți pașii. Nu cred că mai folosește telefonul.”

În fond, aceste mesaje și apeluri pot reprezenta niște piste importante în cazul tragicului eveniment, însă este important de menționat că ancheta se află în desfășurare, iar principalul suspect, Vlad Băltățeanu, încă este declarat dispărut.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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