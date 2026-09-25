Luptătorii RXF îl vor pe Cătălin Grozavu în ring! Lolrelai: „Poate îi va fi gâdilată bărbăția”

Se pregătește o confruntare care, dacă ajunge să se concretizeze, ar putea face ceva zgomot în cușca RXF! Cătălin Grozavu este „vânat” pentru un meci, iar inițiativa a venit de la Lolrelai. Influencerița a venit cu ideea, i-a prezentat-o lui Sebastian Vieru, iar acesta a fost încântat de idee. Practic, echipa RXF s-a mobilizat pentru a-l convinge pe Grozavu să accepte provocarea. Acum, mingea este în terenul lui Grozavu. Fosta concurentă de la IUmor a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Lolrelai pare hotărâtă să-l scoată pe Cătălin Grozavu din zona declarațiilor și să-l ducă direct în cușcă. Pentru influenceriță, un astfel de meci ar fi ocazia perfectă pentru fostul iubit al Mădălinei Apostol să demonstreze că este pregătit să treacă de la vorbe la fapte.

De altfel și lupătorii sunt încântați de această idee și abia așteaptă ca bărbatul să accepte. În momentul în care fosta concurentă de la IUmor a postat un videoclip în care a făcut anunțul, comentariile au explodat. Foarte mulți oameni, care nu au neapărat legătură cu lumea aceasta, au fost mai mult decât deschiși să intre în cușcă cu Grozavu.

Lolrelai: „Poate lui Cătălin Grozavu îi va fi gâdilată bărbăția”

După ce influencerița a făcut publică propunerea, mai lipsește un singur lucru, răspunsul celui care ar trebui să urce în cușcă. Doritori, în partea cealaltă a ringului sunt mulți, care ar accepta provocarea gratis.

A fost ideea și dorința mea, am întrebat și luptătorii ce părere au despre lucrul aceasta. Apoi l-am sunat pe Sebastian Vieru și i-am povestit, mi-a spus că e o idee foarte bună, cam așa s-a ajuns la acel video pe care l-am făcut în speranța că lui Cătălin Grozavu îi va fi gâdilată puțin bărbăția și va ieși minimul acela de curaj și să spună „Da”. Eu gândindu-mă că un bărbat dacă aude că există oameni care vor să-l provoace, să-l bată, reacționează într-un fel, nu spune doar „Nu, mulțumesc”. Se vede și în comentarii că foarte mulți oameni neantrenați, cu kilograme puține și-ar dori să facă ceva în acest sens. Se pare că el poate vorbi doar cu femei care se tem de el, nu și cu femei care îi lanseză o invitatție bărbătească, cum am fost eu, a povestit Lolrelai pentru CANCAN.RO.

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