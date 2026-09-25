Luptătorii RXF îl vor pe Cătălin Grozavu în ring! Lolrelai: „Poate îi va fi gâdilată bărbăția”

Luptătorii RXF îl vor pe Cătălin Grozavu în ring! Lolrelai: "Poate îi va fi gâdilată bărbăția"
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Se pregătește o confruntare care, dacă ajunge să se concretizeze, ar putea face ceva zgomot în cușca RXF! Cătălin Grozavu este „vânat” pentru un meci, iar inițiativa a venit de la Lolrelai. Influencerița a venit cu ideea, i-a prezentat-o lui Sebastian Vieru, iar acesta a fost încântat de idee. Practic, echipa RXF s-a mobilizat pentru a-l convinge pe Grozavu să accepte provocarea. Acum, mingea este în terenul lui Grozavu. Fosta concurentă de la IUmor a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO

Lolrelai pare hotărâtă să-l scoată pe Cătălin Grozavu din zona declarațiilor și să-l ducă direct în cușcă. Pentru influenceriță, un astfel de meci ar fi ocazia perfectă pentru fostul iubit al Mădălinei Apostol să demonstreze că este pregătit să treacă de la vorbe la fapte.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cătălin Grozavu, provocat de cei de la RXF

De altfel și lupătorii sunt încântați de această idee și abia așteaptă ca bărbatul să accepte. În momentul în care fosta concurentă de la IUmor a postat un videoclip în care a făcut anunțul, comentariile au explodat. Foarte mulți oameni, care nu au neapărat legătură cu lumea aceasta, au fost mai mult decât deschiși să intre în cușcă cu Grozavu.

Lolrelai: „Poate lui Cătălin Grozavu îi va fi gâdilată bărbăția”

După ce influencerița a făcut publică propunerea, mai lipsește un singur lucru, răspunsul celui care ar trebui să urce în cușcă. Doritori, în partea cealaltă a ringului sunt mulți, care ar accepta provocarea gratis.

A fost ideea și dorința mea, am întrebat și luptătorii ce părere au despre lucrul aceasta. Apoi l-am sunat pe Sebastian Vieru și i-am povestit, mi-a spus că e o idee foarte bună, cam așa s-a ajuns la acel video pe care l-am făcut în speranța că lui Cătălin Grozavu îi va fi gâdilată puțin bărbăția și va ieși minimul acela de curaj și să spună „Da”. Eu gândindu-mă că un bărbat dacă aude că există oameni care vor să-l provoace, să-l bată, reacționează într-un fel, nu spune doar „Nu, mulțumesc”. Se vede și în comentarii că foarte mulți oameni neantrenați, cu kilograme puține și-ar dori să facă ceva în acest sens. Se pare că el poate vorbi doar cu femei care se tem de el, nu și cu femei care îi lanseză o invitatție bărbătească, cum am fost eu, a povestit Lolrelai pentru CANCAN.RO.

NU RATA – Cătălin Grozavu i-ar fi propus Florinei să o crească ea pe Miriam, fiica Mădălinei Apostol: „Dar partea mai proastă, știi care e?”

Florina reacționează după ce Cătălin Grozavu a acuzat-o că nu se ocupă de creșterea copiilor: ”El când vine stă 5 minute cu ei”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Milionarul Marius Hanganu, prins între fosta soție și noua iubită! La mijloc, un partaj de 38 de milioane € și acuzații grele de infidelitate
Milionarul Marius Hanganu, prins între fosta soție și noua iubită! La mijloc, un partaj de 38 de milioane € și acuzații grele de infidelitate
Povestea din spatele scandalului Bordea – Bobonete. Filmulețul a devenit viral pe Tik-Tok la ani buni de la apariție
Povestea din spatele scandalului Bordea – Bobonete. Filmulețul a devenit viral pe Tik-Tok la ani buni de la apariție
Mădălina Apostol, agresată de Cătălin Grozavu? Simona Trașcă vorbește despre acuzațiile apărute: „Bărbații care bat femei nu sunt la prima abatere!””
Mădălina Apostol, agresată de Cătălin Grozavu? Simona Trașcă vorbește despre acuzațiile apărute: „Bărbații care bat femei nu sunt la prima abatere!””
Marcel și Jaguarul, la „cuțite” pe insulă, dar prieteni în viața reală. Imaginile la care nimeni nu se aștepta! Cei doi foști adversari au făcut pace, iar Armina a fost „liantul”
Marcel și Jaguarul, la „cuțite” pe insulă, dar prieteni în viața reală. Imaginile la care nimeni nu se aștepta! Cei doi foști adversari au făcut pace, iar Armina a fost „liantul”
Sonia Trifan, show total la majoratul carierei! Designerul a transformat podiumul într-un spectacol „Belle Époque”: „Mă simt mai bine și mai frumos decât la 18 ani”
Sonia Trifan, show total la majoratul carierei! Designerul a transformat podiumul într-un spectacol „Belle Époque”: „Mă simt mai bine și mai frumos decât la 18 ani”
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
Mediafax
Satul în care localnicii spun că este îngropat Iisus Hristos. Legenda, apărută în urmă cu un secol
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Gandul.ro
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Prosport.ro
FOTO. Lola e căsătorită cu Cristina și acum a decis să își facă și cont pe o platformă pentru adulți!
Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare”
Adevarul
Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare”
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Putin își reconstruiește vila de lux de la Marea Neagră. Ce îi strică vacanțele
Mediafax
Putin își reconstruiește vila de lux de la Marea Neagră. Ce îi strică vacanțele
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport.ro
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
Click.ro
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Digi24
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor.ro
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
go4it.ro
Espressor automat Philips la ofertă la Lidl: reducere de 200 de lei
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Gandul.ro
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.