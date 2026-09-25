Legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu a fost promulgată de Nicușor Dan. Ce trebuie să știe elevii

Examenul de admitere la liceu a fost anulat! Elevii care se pregătesc să treacă din gimnaziu în liceu au primit o veste importantă, după ce Nicușor Dan a promulgat legea care a scos din schemă proba suplimentară pe care liceele ar fi putut să o organizeze. Decizia a venit după zile întregi în care regulile pentru admitere au fost întoarse pe toate părțile.

Vineri, 25 septembrie, președintele României a promulgat actul normativ care a modificat Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Prin noua lege, posibilitatea ca liceele să organizeze un examen propriu de admitere, separat de Evaluarea Națională, a fost eliminată pentru perioada vizată.

Examenul de admitere la liceu a fost anulat!

A fost prevăzut, inițial, ca după Evaluarea Națională liceele să poată organiza propriul concurs de admitere. Miza nu a fost deloc mică: examenul ar fi putut fi organizat pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile.

Pentru elevi, asta ar fi însemnat o probă în plus după Evaluarea Națională. Practic, după examenul care încheia gimnaziul, unii dintre ei ar fi trebuit să intre din nou în competiție pentru un loc la liceul dorit.

Acum, însă, scenariul a fost eliminat. Articolul 101 din Legea 198/2023, care permitea organizarea acestui concurs, a fost abrogat. Prin promulgarea legii, examenul separat de admitere nu mai este organizat în forma prevăzută de dispoziția care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026.

Schimbarea a fost decisă în Parlament, după ce Senatul a adoptat pe 8 septembrie proiectul care a prevăzut abrogarea articolului 101. Ulterior, legea a ajuns la președintele României.

Vineri, 25 septembrie, Nicușor Dan a promulgat actul normativ. Astfel, regula care ar fi permis liceelor să-și organizeze propriul concurs pentru până la jumătate dintre locuri a fost scoasă din legislația aplicabilă.

Pentru generația aflată acum în clasa a VIII-a, vestea este foarte importantă! Admiterea la liceu nu va include examenul suplimentar prevăzut inițial pentru până la 50% dintre locuri. Elevii vor susține Evaluarea Națională, iar admiterea se va desfășura potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Educației.

Ministerul urmează să stabilească printr-un nou ordin metodologia aplicabilă pentru admiterea la liceu și pentru Evaluarea Națională, după modificările legislative. Cu alte cuvinte, proba suplimentară care ar fi putut să-i trimită pe elevi la încă un examen a fost scoasă din joc.

Alte schimbări

Actul normativ a modificat și prevederile referitoare la momentul în care urmează să fie aplicate noile forme de admitere și evaluare.

Actualele dispoziții au fost prorogate, astfel încât noile forme de admitere și evaluare nu se vor aplica generației care este acum în clasa a VIII-a și nici elevilor care au început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Noile reguli urmează să fie aplicate după ce generația care a început clasa a V-a în 2025-2026 va ajunge în clasa a VIII-a și va susține examenele de final de gimnaziu. Până atunci, admiterea la liceu se va desfășura după metodologia stabilită de Ministerul Educației, fără examenul suplimentar pe care liceele l-ar fi putut organiza pentru până la 50% dintre locuri.

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