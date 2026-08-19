Acesta este cel mai norocos elev de la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Ploieșteanul a luat 5.10 la română și 5.00 la matematică și avea nevoie de o minune în ultima zi, pentru a obține media 6.00. Cât a luat la biologie

Un elev de la Liceul Tehnologic de Transporturi din Ploiești a reușit performanța pe care puțini o pot egala: a promovat Bacalaureatul din sesiunea de toamnă la limita absolută, cu un noroc care pare să sfideze orice logică.

Cazul lui a devenit rapid subiect de discuție printre profesorii corectori, colegi și chiar părinți, pentru că fiecare notă obținută a fost exact cât îi trebuia ca să rămână în cursă. Nimic în plus, nimic în minus. Totul la milimetru.

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La limba română, elevul a scos 5.10. O notă care, în mod normal, nu atrage atenția nimănui, dar care în contextul poveștii sale devine primul semn că norocul îl urmărea. La matematică, situația a fost și mai tensionată: 5.00 fix. Nota minimă, obținută la limită, cu un echilibru fragil care îl ținea în joc, dar îl obliga să nu mai greșească nimic în ultima zi.

Ploieșteanul a luat 5.10 la română și 5.00 la matematică

După primele două probe, era clar că nu mai exista loc de ezitare. Pentru a promova Bacalaureatul, media finală trebuia să fie cel puțin 6.00, iar calculele arătau un adevăr dur: în ultima probă, la biologie, avea nevoie de minimum 7.90.

Această cifră nu este una obișnuită. 7.90 este nota care separă elevii bine pregătiți de cei care doar speră. Este nota care cere cunoștințe solide, atenție, concentrare și, în cazul lui, un dram serios de noroc.

În dimineața probei, elevul ploieștean a intrat în examen cu presiunea unui maratonist care știe că ultimii metri sunt decisivi. Orice greșeală îl arunca sub linie. Orice răspuns corect îl apropia de salvare.

Cât a luat la biologie

Rezultatele au venit cu suspansul unui final de film. Elevul a obținut exact 7.90. Nici mai mult, nici mai puțin. Nota exactă, matematică, perfectă, care îi ridica media la 6.00 și îl transforma în primul promovat peste linie, la limita limitei. Un nou ireal, cum ar spune colegii lui, pentru că rar se vede un asemenea echilibru între minimul necesar și maximul de șansă.

Cazul lui rămâne unul dintre cele mai spectaculoase din sesiunea de toamnă. Un elev care nu a impresionat prin performanțe academice, dar care a reușit să treacă Bacalaureatul cu o combinație improbabilă de puncte, calcule și noroc pur. Un exemplu perfect despre cum, uneori, examenele nu sunt doar despre cunoștințe, ci și despre momentele în care destinul decide să fie de partea ta.

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