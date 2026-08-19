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Revoltă în familia fraților înecați la Olimp! Sora lui Vlad și Ionuț nu s-a mai abținut: „Rușine celor care au făcut astfel de afirmații!”

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 11:12
Revoltă în familia fraților înecați la Olimp! Sora lui Vlad și Ionuț nu s-a mai abținut: „Rușine celor care au făcut astfel de afirmații!”
Revoltă în familia fraților înecați la Olimp! Sora lui Vlad și Ionuț nu s-a mai abținut: „Rușine celor care au făcut astfel de afirmații!”
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Sora lui Vlad și Ionuț, cei doi frați din Dodești care și-au pierdut viața în valurile mării, a răbufnit după tragedia care i-a devastat familia. Femeia contestă informațiile apărute despre situația familiei și spune că, în mijlocul unei asemenea drame, cei rămași acasă au fost nevoiți să suporte și „gura lumii”.

Trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri au ajuns între timp în satul natal, acolo unde familia și apropiații se pregătesc să-i conducă pe ultimul drum. Vlad avea 17 ani, iar Ionuț 19. Cei doi se aflau pe litoral pentru a munci, însă o clipă de cumpănă în mare le-a schimbat destinul.

Sora fraților înecați la Olimp, revoltată după moartea lui Vlad și Ionuț

Potrivit surorii lor, Ionuț ar fi intrat în apă doar până la genunchi, însă un val l-ar fi tras spre larg. Vlad și-ar fi văzut fratele în pericol și ar fi încercat să-l salveze.

„A vrut să își salveze fratele, asta a vrut. Ionuț a intrat doar până la genunchi, nu a intrat cu gândul să se ducă până departe, în valuri. Numai că brusc, fără să își dea seama, un val mare a venit și l-a tras. Vlad a văzut și a sărit să îl salveze pe Ionuț. El știa să înoate și s-a gândit să îl ajute pe fratele lui care nu prea știa”, a spus aceasta.

Sora spune că Vlad nu ar fi putut să rămână pe mal în momentul în care și-a văzut fratele luat de apă.

„Nu l-a lăsat sufletul să îl lase pe Ionuț… Of, și așa au fost trași amândoi de curenți și nu au mai avut nicio șansă”, a mai spus ea.

Revoltă în familia fraților înecați la Olimp! Sora lui Vlad și Ionuț nu s-a mai abținut: „Rușine celor care au făcut astfel de afirmații!”
Revoltă în familia fraților înecați la Olimp! Sora lui Vlad și Ionuț nu s-a mai abținut: „Rușine celor care au făcut astfel de afirmații!”

Durerea pierderii celor doi copii este acum dublată, susține femeia, de informațiile apărute despre familia lor. Sora lui Vlad și Ionuț spune că părinții lor au muncit pentru a-și crește copiii și respinge afirmațiile pe care le consideră nedrepte.

„După tot ceea ce îndurăm cu moartea fraților noștri, am aflat de la televizor că suntem săracii pământului și că tatăl nostru e alcoolic. Rușine celor care au făcut astfel de afirmații! Părinții noștri au muncit toată viața, au fost și sunt angajați. Nu vrem nimic de la nimeni. Vrem să nu fim denigrați după toată durerea pe care o avem. Cum să spună cineva despre tata că este alcoolic? Cine a spus această minciună și această răutate?”, a spus femeia.

Femeia insistă că familia este una modestă, dar că părinții au făcut eforturi pentru ca toți copiii să aibă parte de educație.

„Au mai spus că suntem săraci lipiți, dar este o altă minciună. Suntem oameni obișnuiți, o familie modestă, în care și tata și mama au muncit pentru noi toți. Mama și tata au fost și sunt angajați, muncesc zi de zi. Ne-au ținut pe toți la licee. Cum să fie jigniți cu asemenea minciuni”, a mai spus sora celor doi tineri.

Trupurile neînsuflețite ale celor doi frați, aduse la casa părintească

Între timp, comunitatea din Dodești s-a mobilizat în jurul familiei îndoliate. Cei doi frați au fost aduși la casa părintească, după tragedia de pe litoral. Vlad și Ionuț veniseră la Olimp pentru a munci. Vlad lucra la barul unui restaurant, în timp ce fratele său era angajat în bucătărie. Planurile lor au fost însă curmate brutal de tragedia din mare.

Mesaje de condoleanțe au venit și din partea instituțiilor de învățământ în care cei doi au învățat. Profesorii și colegii i-au descris drept tineri harnici și buni, iar comunitatea locală deplânge acum dispariția lor.

VEZI ȘI: Ei sunt frații care s-au înecat în mare, la Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie

Gestul tulburător făcut de Vlad și Ionuț Sava, cei doi frați care au murit înecați în Olimp, în ziua tragediei

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