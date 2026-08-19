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Alertă de caniculă! De mâine, 20 august, temperaturile o iau razna. Urmează trei zile de foc

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 11:38
Alertă de caniculă! De mâine, 20 august, temperaturile o iau razna. Urmează trei zile de foc
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De mâine, 20 august, România intră din nou sub asediul căldurii! După o scurtă perioadă în care temperaturile mai scad în anumite zone, mercurul din termometre o ia din nou în sus, iar următoarele zile vin cu valori sufocante. În unele regiuni, maximele se vor apropia de pragul de 40°C la umbră.

Canicula pune din nou stăpânire pe România

Revenirea temperaturilor ridicate vine după o zi în care vremea se schimbă de la o regiune la alta. În timp ce în cea mai mare parte a țării valorile termice urcă ușor, sud-estul va avea parte de o scădere. Astăzi, maximele se vor încadra între 23°C în zonele depresionare și 34°C în sudul Olteniei.

Nici ploile de vară nu dispar complet. Aversele își vor face apariția în zonele montane, dar și în vestul, nordul și centrul țării. Nu este exclus ca astfel de fenomene să apară și în sud-est. Vântul va prinde putere în anumite regiuni. Pe crestele montane sunt prognozate viteze de până la 70 km/h, iar în nord-vest și centru pot apărea rafale de aproximativ 45 km/h.

Alertă de caniculă! De mâine, 20 august, temperaturile o iau razna. Urmează trei zile de foc
Alertă de caniculă! De mâine, 20 august, temperaturile o iau razna. Urmează trei zile de foc

Meteorologii au anunțat că va fi extrem de cald și în București. De joi, 20 august, căldura revine în forță, iar Capitala se pregătește pentru zile în care temperaturile vor urca din nou considerabil.

Potrivit prognozei, valul de căldură care începe de joi se va menține timp de aproximativ trei zile. Temperaturile maxime vor ajunge în jurul valorii de 40°C, ceea ce transformă finalul săptămânii într-unul dintre cele mai fierbinți intervale ale acestei perioade. Iar veștile nu sunt tocmai bune pentru cei care sperau că toamna va veni rapid cu temperaturi mai blânde.

Cum va fi vremea în următoarea perioadă

Prognoza pentru perioada următoare indică temperaturi peste normalul climatologic în mai multe regiuni. În intervalul 18–24 august, temperaturile medii vor fi mult mai ridicate decât valorile obișnuite pentru această perioadă, în special în vestul și centrul țării. Sud-estul face excepție, cu valori apropiate de normal. În același timp, precipitațiile vor fi puține la nivelul întregii țări.

Pentru 24–31 august, vremea rămâne mai caldă decât normalul perioadei în cea mai mare parte a României. În ceea ce privește ploile, cantitățile estimate vor fi, în general, apropiate de cele obișnuite.

Nici săptămâna 31 august – 7 septembrie nu aduce o răcire spectaculoasă. Temperaturile medii vor fi ușor peste valorile specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul țării se vor apropia de normal. Precipitațiile sunt prognozate să se situeze, în general, în limitele normale.

Pentru 7–14 septembrie, temperaturile vor continua să fie ușor mai ridicate decât normalul în vest, sud-vest, nord și centru. În celelalte regiuni, valorile se vor situa în jurul mediilor multianuale. În schimb, ploile ar putea fi deficitare în cea mai mare parte a țării.

VEZI ȘI: Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării
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