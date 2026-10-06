Maria Covașa a provocat-o pe Armina Andrei la luptă în RXF! „Dacă pe net e așa tare, ar trebui să fie și în cușcă”

Maria Covaşa o provoacă pe Armina în RXF
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Conflictul dintre Maria Covașa și Armina Andrei pare să urce la un nou nivel. După schimburile de replici și tensiunile apărute în spațiul public în ultimele săptămâni, fosta concurentă de la Insula Iubirii a lansat o provocare directă către soția lui Marcel Andrei: un meci în cușca RXF.

Relația tensionată dintre cele două nu este un secret. În ultimele luni, Maria Covașa și Armina Andrei au fost implicate într-un adevărat război al declarațiilor, totul pe fondul poveștii care îl are în centrul atenției și pe Marcel Andrei. Presa mondenă a relatat în repetate rânduri despre schimburile de replici dintre cele două, iar Maria a avut mai multe ieșiri publice la adresa Arminei.

Maria Covașa a provocat-o pe Armina Andrei la luptă în RXF!

Acum, blondina spune că ar accepta fără ezitare o confruntare în cușca RXF și chiar a nominalizat adversara pe care și-o dorește.

„Ai intra în cușca RXF? Ca luptatoare, bineînțeles.”

Maria Covasa: „Categoric că da.”

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Întrebată cu cine și-ar dori să intre în cușcă, răspunsul a venit imediat.

„Și cu cine ai intra?”

Maria Covasa: „Cu Armina. Dar nu aș intra doar eu, pentru că Armina e foarte mare pe lângă mine. Cu o ispită feminină.”

Declarația vine în contextul în care relația dintre cele două este deja extrem de rece. Maria și Armina au ajuns în repetate rânduri în atenția publicului după comentariile făcute una la adresa celeilalte, conflictul devenind unul dintre cele mai urmărite subiecte din comunitatea fanilor Insula Iubirii.

Fosta concurentă speră că provocarea va fi acceptată și consideră că o astfel de confruntare ar clarifica lucrurile dintre ele.

„Crezi că îți va accepta provocarea în cușcă?”

Maria Covasa: „Sper că da. Dacă pe net e aşa tare, ar trebui să fie și în cușcă.”

Maria a explicat și care este momentul care a deranjat-o cel mai mult dintre toate declarațiile făcute de Armina până acum. Potrivit acesteia, una dintre replicile auzite în timpul emisiunii a făcut-o să reacționeze.

„Ce declarație te-a deranjat până acum la ea?”

Maria Covasa: „Când s-a difuzat la Insulă «Cum poate să fie cu aia? Că are standarde». Păi hai să-i vedem standardele în cușcă.”

Rămâne de văzut dacă Armina Andrei va răspunde provocării lansate de Maria Covașa. Cert este că disputa dintre cele două continuă să atragă atenția publicului, mai ales după seria de atacuri și replici apărute în ultimele luni.

Dacă până acum războiul s-a purtat pe rețelele de socializare și în interviuri, Maria pare decisă să mute confruntarea într-un loc mult mai spectaculos: cușca RXF.

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