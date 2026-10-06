Andreea Popescu, săgeți către fostul soț? Mesajul care a atras imediat atenția fanilor

Andreea Popescu pare să transmită un nou mesaj cu subînțeles la câteva luni după divorțul de Rareș Cojoc. Deși a evitat să vorbească în detaliu despre motivele care au dus la despărțire și a preferat să își concentreze atenția asupra proiectelor personale, cea mai recentă postare publicată de influenceriță a stârnit numeroase reacții în rândul urmăritorilor săi.

Mesajul distribuit de vedetă în pe Instagram face referire la dinamica dintre o femeie și un bărbat, sugerând că uneori meritele sunt atribuite greșit în cadrul unei relații. Conținutul postării a fost rapid observat de fani, care s-au întrebat dacă acesta are legătură cu fostul său soț sau dacă vizează o altă persoană din trecutul său.

Mesajul cu subînţeles dinstribuit de Andreea Popesu

„Ironia e că atunci când tratezi un bărbat prea bine nu se gândește că ești tu minunată, crede că el este”, este mesajul postat de Andreea Popescu pe Instagram.

Influencerița nu a oferit explicații suplimentare cu privire la persoana căreia îi este adresat mesajul. Astfel, rămâne neclar dacă este vorba despre Rareș Cojoc, de care a divorțat în luna martie, sau despre o altă experiență personală care a inspirat această reflecție.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus capăt unei căsnicii care a durat un deceniu, după ce relația lor s-ar fi răcit. După separare, în spațiul public au apărut speculații privind o posibilă apropiere între influenceriță și Dan Alexa, însă aceasta și-a continuat activitatea și a evitat să alimenteze controversele.

Schimbările recente din viaţa fostei soţii a lui Rareş Cojoc

Dincolo de schimbările din plan sentimental, perioada de după divorț a adus și mai multe reușite personale pentru Andreea Popescu. Vedeta și-a obținut permisul de conducere, și-a cumpărat o mașină și, recent, a anunțat că a făcut o nouă investiție importantă în plan imobiliar.

Andreea Popescu a dezvăluit că urmează să se mute într-o locuință mai spațioasă, unde fiecare dintre copiii săi va avea propriul dormitor. Entuziasmată de noua etapă, aceasta a mărturisit că abia așteaptă să înceapă amenajarea apartamentului și că a luat deja legătura cu un designer de interior pentru a pune la punct toate detaliile.

”Maica Domnului, îți mulțumesc! Gata! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea!”, a declarat Andreea Popescu.

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